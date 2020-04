Data scadenza latte fresco: i parlamentari della Lega interrogano il Ministro delle Politiche agricole

Sul tema dell’allungamento della scadenza del latte fresco i parlamentari della Lega in commissione agricoltura hanno sottoscritto un’interrogazione al Ministro delle Politiche Agricole per sapere “se sia a conoscenza della situazione e quali azioni consideri mettere in atto e come intenda vigilare affinché i produttori non possano allungare oltre i sei giorni la data di scadenza del latte fresco, al fine di salvaguardare il prezzo del latte e il relativo reddito degli allevatori, nonché la salute dei consumatori”.

I parlamentari Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolino, Manzato e Patassini sono del tutto contrari all’ipotesi di modificare le norme in materia di scadenza dei prodotti freschi come il latte, specialmente in un momento di difficoltà come questo per tutto il settore.

Nell’interrogazione si può leggere: “A causa dell’emergenza COVID-19, in Italia la vendita del latte fresco è diminuita considerevolmente, si stima intorno al 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una perdita di circa 15mila tonnellate al mese. Questo calo è dovuto soprattutto alla chiusura di attività del canale Ho.re.ca. come i bar, ristoranti, hotel e pizzerie e anche per le modificate abitudini dei consumatori che stanno privilegiando, in questo momento, l’acquisto di generi alimentari a lunga conservazione o a lunga scadenza.”

L’attuale limite dei 6 giorni oltre i quali il prodotto non viene più considerato fresco, in questo periodo, limita le importazioni in quanto il prodotto rischia di arrivare al consumatore al limite della scadenza. Non solo, ma anche: “Dato il calo di consumi attuale, che rischia di portare inevitabilmente ad una contrazione dei prezzi del latte alla stalla, non giova certamente un aumento incontrollato di latte proveniente dall’estero, di bassa qualità e a prezzi inferiori, il che manderebbe ancora di più in sofferenza il prezzo del latte accordato ai nostri allevatori.”