Cles: a partire dal 4 maggio sosta a pagamento in via E. Bergamo, piazza Cesare Battisti e piazzetta De Bertolini

A partire dal 4 maggio saranno a pagamento le aree di sosta in via E. Bergamo, piazza Cesare Battisti e piazzetta De Bertolini.

A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Ruggero Mucchi, che ha stabilito il pagamento della sosta negli stalli dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 nei soli giorni lavorativi.

La tariffa oraria è stata fissata a 1 euro con pagamento minimo di 0,50 euro per la sosta di 30 minuti.

In totale sono 26 gli stalli interessati dalle disposizioni che rientrano nella riorganizzazione della circolazione e della sosta veicolare all’interno del centro storico del capoluogo noneso.

Nei mesi scorsi, infatti, sono state realizzate nel centro di Cles alcune nuove aree parcheggio: 63 stalli in via Dallafior, nel parcheggio interrato denominato “Doss di Pez”; 90 stalli in via F. Filzi sul sedime della ex scuola elementare; 24 stalli all’intersezione tra salita Doss di Pez e via Doss di Pez; 28 stalli in via Mattioli; 21 stalli in via 4 Novembre nella nuova strada di collegamento con via F. Filzi e il Polo Scolastico; 6 stalli, infine, sono riservati alle persone invalide come previsto dall’art. 188 del Codice della Strada

Si è proceduto inoltre a individuare un adeguato numero di stalli da destinare alla sosta libera in via G. e T. Lorenzoni presso l’andito/parcheggio di Casa Lorenzoni (ex Catasto), che si trova in centro storico e nelle immediate vicinanze di Piazza Granda.

Viene favorita in questo modo la possibilità di parcheggiare il proprio veicolo in aree immediatamente esterne alle vie del centro, così da rendere possibile la riqualificazione urbanistica del centro storico, riducendo il traffico e restituendo ai pedoni maggiori spazi di transito e aree di socializzazione.

Obiettivi, questi, contenuti e auspicati nella fase attuativa del Mobility Plan (Piano di mobilità integrata). Si tratta infatti di finalità propedeutiche alla definizione di un corretto assetto tra l’esigenza della mobilità veicolare e la fruizione in sicurezza degli spazi pubblici.