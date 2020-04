Radio Anaunia ci accompagna durante la quarantena con il suo “Tempo Reale”

La radio, poco o tanto, fa parte della vita di tutti, ascoltare la radio è una cosa scontata, in casa, in auto, al lavoro, la udiamo nei negozi, nei bar, ovunque.

Ma in questo periodo che ci costringe a stare in quarantena a causa dell’epidemia da Coronavirus, la radio è diventata uno strumento indispensabile, la ascoltiamo con più interesse, ci accompagna durante le lunghe ore che dobbiamo trascorrere in casa, e soprattutto possiamo sentirla mentre stiamo cucinando, o facendo attività fisica, o le faccende domestiche.

Siamo abituati ad essere interconnessi alla società, ma ora che ne siamo stati privati, ci sentiamo letteralmente ‘disconnessi’. Non siamo comunque soli: i social-media ci accompagnano con videochat, messaggi, incontri virtuali, che rendono l’isolamento meno spaventoso.

La radio diviene quindi un mezzo per narrare, ascoltare voci ed esperienze, per rendere meno silenzioso l’isolamento: musica, incontri con testimoni del presente, approfondimenti, sono alcuni degli strumenti per affrontare l’attuale quotidianità, per uscire dalla solitudine e riscoprire il calore di una voce.

Radio Anaunia, che trasmette da Cles dove ha la sede in via Martini, ha da poco festeggiato i 40 anni di messa in onda; da sempre amata da moltissimi utenti, si è sempre tenuta aggiornata come mezzo di comunicazione alla portata di tutti, anche e soprattutto dei non “nativi digitali”.

Ma il lockdown non ha fermato le conduttrici del programma “Tempo Reale”, Alessandra Demagri e Giulia Stringari, che in smart-working registrano da casa propria, ogni settimana, una puntata che viene trasmessa il mercoledi alle 17,00 ed il sabato alle 9,00. “Tempo Reale” dà voce alle persone che propongono nuove attività, progetti, o che hanno una verve creativa: musicisti, cantautori, scrittori e poeti.

Le conduttrici, coordinate dal Presidente Claudio Gabos, hanno mandato in onda le voci di Cristina Endrizzi, dell’Atelier L’Etoile, che in questo momento sta confezionando mascherine; Elisa Iovine, che spiega come fare yoga a casa; i giovani del ‘Piano Giovani Carez’, che con la loro attività danno supporto a chi è casa da solo; la Psicologa Marina Pancheri, con i suoi consigli per gestire al meglio lo stress dell’isolamento. Non solo, per accompagnarci in questo periodo in cui stiamo vivendo, è nata la rubrica settimanale #pensoesonopositivo, con interventi dedicati alle attività che si possono svolgere a casa.

Ecco alcuni dei temi trattati in ‘Tempo Reale’: libri e lettura: ecco i siti dove scaricare libri ed audiolibri gratuitamente. Per chi vuole tentare a cimentarsi nell’antica arte poetica giapponese degli haiku, è nato il ‘contest’ sulla pagina facebook di Tempo Reale: #haikuintemporeale, dove postare il proprio componimento. Tempo Reale vi consiglia alcuni siti dove trovare film, documentari, serie tv, e molto altro in streaming gratuito. La scrittrice Paola Gabrielli ci illustra l’antica arte dei ‘mandala’, una forma di disegno che aiuta la consapevolezza di sé.

I contenuti della trasmissione variano in ogni puntata, per offrire un intrattenimento di curiosità e approfondimenti, dando una voce ‘radiofonica’ a chi si prodiga per rendere un po’ meno solitario l’isolamento dalla vita sociale, per sentirsi un po’ meno emarginati dalla quotidianità che avevamo.

Radio Anaunia trasmette sulle seguenti frequenze: Val di Non e Val di Sole 103.6 – Val di Sole 99.6 – Piana Rotaliana 91.6 – Sul web: radioanaunia.it

Nella foto: le conduttrici Giulia Stringari e Alessandra Demagri