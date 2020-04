Lotta al coronavirus: sanzionate persone trovate sulle ciclabili e nei parchi. Multati anche due negozi

Fra la persone sanzionate dalla Polizia Locale di Trento c’è anche il titolare di un negozio di vendita alimentari che non ottemperava alle disposizioni imposte dall’ordinanza provinciale.

Gli agenti entrati nel negozio accertavano la presenza di 5 clienti all’interno del minimercato accalcati, che non rispettavano quindi la distanza interpersonale minima di un metro.

All’interno dell’esercizio non era presente personale di controllo, né veniva messo a disposizione della clientela alcun dispenser gel per disinfezione mani, mascherine e guanti monouso.

Gli agenti accertavano anche che l’esercente non aveva provveduto ad igienizzare i cestini per la spesa.

Anche martedì era stata contestata l’infrazione all’art. 4 comma 1 del DL 25.3.2020 n° 19 a carico del gestore di un negozio etnico di generi alimentari perché consentiva l’afflusso di clienti senza mantenere le distanze interpersonali e senza l’uso di guanti e mascherine.

Una persona, coinvolta in un sinistro stradale, circolava invece in via Fermi, in un comune diverso da quello di residenza, senza comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Quattro persone sono state sanzionate in quanto si trovavano sulla pista ciclabile provinciale, in particolare un soggetto correva, uno camminava, mentre due persone con il velocipede dichiaravano di ritornare a casa dal lavoro, ma come specificato in ordinanza del Presidente della Provincia, i percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale sono chiusi al pubblico, si possono utilizzare, per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, solo le reti ciclabili di carattere comunale e sovracomunale.

Ad una signora è stata elevata la violazione in quanto sedeva tranquillamente su una panchina all’interno Parco Massimiliano d’Asburgo. Due persone non residenti in città si sono spostate nel capoluogo per rifornirsi di pane e latte.

