Il Trentino in terza posizione per numero di tamponi effettuati. Posti per i senza tetto salgono a 226

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Trentino 10 decessi di cui 3 all’interno di RSA. 18 i nuovi contagiati, su 599 tamponi eseguiti (i positivi sono quindi il 3%).

38 le terapie intensive nelle strutture ospedaliere provinciale, in ulteriore calo. Il contagio sembrerebbe quindi al momento stabilizzato, anche se, ha sottolineato Fugatti, questi dati non vanno considerati ancora come definitivi.

L’Apss nel frattempo sta classificando i nuovi dati in arrivo dalle RSA al fine di continuare a riferire con assoluta trasparenza tutto ciò che avviene sul territorio.

L’Università a sua volta ha diffuso un rapporto sul dato dei tamponi effettuati in Italia, regione per regione.

Il Trentino si colloca in terza posizione a livello nazionale, con il 4.1%.

Il lavoro fatto dall’Azienda sanitaria assieme a Cibio, Fem e Università è stato e continua ad essere dunque molto importante. Da oggi ci sono anche nuove strutture alberghiere a disposizione di chi, trovato positivo ai test, decida spontaneamente di trascorrere la quarantena fuori dalla propria abitazione, soprattutto per preservare i familiari dal contagio.

L’assessore alla salute e politiche sociali Stefania Segnana ha presentato alcune novità sul versante del sociale. “Sul fronte dell’accoglienza dei senza dimora – ha detto – l’apertura delle strutture di accoglienza è prorogata fino al 31 maggio. I posti a disposizione sono 199 ma da domani si aggiunge anche la casa Sant’Angela delle Suore Orsoline, grazie all’interessamento dell’arcivescovo Lauro Tisi, per 27 posti letto complessivi. Ringraziamo anche tutti gli altri soggetti del settore che ci hanno aiutato in questa fase, a partire dal volontariato, il Comune di Trento, oltre naturalmente all’Arcidiocesi. Per quanto riguarda il bonus alimentare. Sono 15.278 le domande presentate fino ad oggi, oltre 10.000 quelle accolte finora. Si raccomanda sempre di fare grande attenzione alla compilazione, anche per favorire una più veloce trattazione delle pratiche. 7.110.000 euro sono stati raccolti infine con le donazioni spontanee, un segno importante anche questo della generosità dei trentini”.

Il dottor Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, ha sottolineato l’importanza di una quarantena effettuata “bene”.

Se trascorsa in casa, vanno assolutamente evitati i contatti con i familiari. “La maggior parte dei contagi che riscontriamo oggi provengono proprio dai nuclei familiari – ha detto Ferro. – Per questo è importante osservare scrupolosamente le regole del distanziamento sociale, e se ciò non fosse possibile, meglio ricorrere all’opportunità messa a disposizione dalla Provincia, di trascorrere la quarantena in una struttura alberghiera che si presta a questo scopo”.

Per quanto riguarda gli anziani contagiati all’interno delle RSA, oltre una settantina di loro sono stati ospedalizzati e altri sono stati curati nei Pronto soccorso. “Anche il fatto che molti degli ultimi decessi di persone anziane siano stati registrati all’interno degli ospedali mostra – ha sottolineato Ferro – dimostra che queste strutture hanno dato un grande contributo all’assistenza delle persone ospitate all’interno delle RSA”.