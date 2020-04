Hanno preso il via a Sfruz i lavori alla caserma dei Vigili del Fuoco

Finalmente hanno preso il via i lavori di riqualificazione della caserma dei Vigili del fuoco di Sfruz.

L’emergenza legata al Coronavirus non è riuscita a far tardare l’avvio di un progetto realistico, che punta a efficientare il volume esistente, al quale verrà affiancato un modulo supplementare. Qui potrà trovare posto quella parte di attrezzatura antincendio già a disposizione del Corpo che attualmente, per mancanza di spazio, è alloggiata nel magazzino comunale.

È naturalmente soddisfatto, e anche un po’ emozionato, il sindaco Andrea Biasi. “Finalmente, dopo anni di carte e burocrazia, vedere iniziare i lavori è un’emozione – spiega il primo cittadino –. Un grazie a tutti, soprattutto ai dipendenti dei Comune di Sfruz e Predaia, in particolare all’ufficio tecnico. Nonostante il periodo di difficoltà che stiamo vivendo per gli effetti del Coronavirus, questo è un bel messaggio per la ripartenza”.

Nella ristrutturazione sono compresi l’efficientamento energetico, il rifacimento di spogliatoi e servizi (oggi assolutamente inadeguati).

Verrà ampliato il piazzale circostante l’edificio per creare spazi di manovra e di sosta, in parte anche a disposizione del pubblico in una zona quasi a ridosso del centro storico. “Nulla di eccezionale – commenta il sindaco Biasi – il progetto è, come detto, realistico e dimensionato al meglio sulla consistenza abitativa del nostro Comune e della squadra di pompieri volontari di cui, con orgoglio, faccio parte”.

