Come difendere le nostre case dai danni causati dall’elettrosmog

In queste settimane molto difficili per chiunque, siamo bloccati a casa assieme alla nostra famiglia, costretti a passare settimana dopo settimana fra le mura domestiche.

Fortunatamente la tecnologia ci viene aiuto, ed una connessione ad internet è essenziale sia per il telelavoro, che per la scuola dei nostri figli, senza dimenticare la socializzazione.

Senza la possibilità di vedere amici e famigliari grazie alle varie piattaforme di videoconferenza la nostra vita sociale sarebbe ancora più misera e triste di quanto già non lo sia.

Pubblicità Pubblicità

Sicuramente la tecnologia moderna ha portato molti benefici alla nostra vita, pensiamo a cosa sarebbe successo se la pandemia del coronavirus si fosse diffusa solo vent’anni fa.

Tuttavia, numerosi elettrodomestici e dispositivi essenziali della casa, come conseguenza di questo input tecnologico, emettono una quantità enorme di invisibili radiazioni elettromagnetiche che possono influire sulla nostra salute e su quella della nostra famiglia, soprattutto dei vostri figli, attraverso l’esposizione a radiazioni elettromagnetiche chiamate elettrosmog.

Sull’argomento scienziati e addetti ai lavori discutono da anni con idee e strategie diverse. In campo è scesa anche la medicina che ha certificato come su alcuni soggetti queste radiazioni siano devastanti e portino anche alla nascita di alcune malattie rare.

Pensiamo ad esempio alla rete Wi-Fi, sia quella domestica che quelle delle case che ci circondano, ai ripetitori dei vari gestori di telefonia cellulare, ai vari dispositivi interconnessi (oggigiorno persino la televisione, la lavatrice o i forni di ultima generazione sono spesso dotati di connessioni internet per la domotica), senza scordare il fatto che anche i cavi elettrici nelle pareti creano campi elettromagnetici.

Quando i bambini sono esposti agli effetti di questa serie di campi magnetici, particolarmente durante il sonno, quando il cervello lavora per rigenerarsi, l’effetto può essere di vario genere, dalla difficoltà nell’addormentarsi fino a forme di eritema alla pelle.

Pubblicità Pubblicità

COS’È L’ELETTROSMOG? – Con il termine “elettrosmog” si intende l’insieme di radiazioni elettromagnetiche invisibili risultanti dall’uso della tecnologia wireless e dell’elettricità di rete. Le sorgenti più comuni di elettrosmog includono, oltre agli elementi già descritti in precedenza, i telefoni senza fili, gli allarmi per neonati, i tracker per la salute, gli smartwatch e molto altro ancora.

Generalmente si divide l’elettrosmog in due tipologie: l’elettrosmog a bassa frequenza, che è nocivo se si è sottoposti ad esso per un lungo periodo di tempo; e l’elettrosmog ad alta frequenza che è ancora più nocivo, con l’emissione di radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza di intensità molto elevata.

Numerosi studi sono in corso per quantificare il rischio effettivo dell’elettrosmog ed i potenziali danni alla nostra salute. Si ritiene che l’elettrosmog sia responsabile di una condizione nota come elettrosensibilità , spesso abbreviata con l’acronimo ES o anche conosciuta come o elettroipersensibilità. I sintomi fisici e/o psicologici includono: Mal di testa; Disturbi del sonno; Depressione; ipersensibilità e pressione sanguigna irregolare e disturbi cutanei ecc.

Anche se ancora non esiste ancora una risposta definitiva da parte della ricerca scientifica, dato che gli studi in questo ambito richiedono decenni, sicuramente sono fattori da tenere in considerazione. Indubbiamente se c’è una stanza della casa in cui è importante proteggere i vostri bambini dalle onde elettromagnetiche questa è la loro cameretta, dove dormono. Vi suggeriamo dunque qui sotto alcune idee per proteggere le camere da letto dei vostri figli

SCOLLEGARE GLI APPARECCHI ELETTRICI NON UTILIZZATI – Lasciare gli apparecchi elettrici permanentemente collegati non è mai una buona idea, dato che essi producono campi magnetici anche quando sono in standby. Dato che spesso e volentieri le stanze dei nostri bambini hanno diversi apparecchi elettrici, vi suggeriamo di collegarli tutti ad una singola ciabatta munita di un interruttore di spegnimento, così da poterli spegnere tutti in un colpo solo. Questo avrà inoltre il vantaggio di ridurre notevolmente la vostra bolletta elettrica.

DISTANZIARE I LETTI DALLE PRESE ELETTRICHE – Questo vale per tutti i bambini ma in particolar modo per i neonati: si consiglia di collocare i lettini per bambini ad almeno un metro di distanza dalle prese elettriche. Assicuratevi anche che non ci sia niente di collegato vicino al letto.

SCHERMARE LE PARETI CON LA CARTA DA PARATI SPECIALE – Esistono oggigiorno sul mercato (e questa è una novità) delle carte da parati in grado di schermare le pareti da praticamente ogni tipo di radiazione elettromagnetica.

Questa è indubbiamente la protezione più efficiente fra quelle disponibili, dato che tali tappezzerie schermano non solo dalle radiazioni provenienti dall’interno della casa, ma anche da quelle esterne, come quelle provenienti da reti cellulari e reti elettriche ad alta tensione:

Già utilizzate in ospedali ed in ambasciate (dove servono a proteggere da tentativi di spionaggio) queste carte da parati hanno l’aspetto di una normalissima tappezzeria grigia ma contengono delle fibre di carbonio in grado di convertire in calore le onde elettromagnetiche.

Dato che è una schermatura di tipo fisico, la loro capacità di schermare non diminuisce nel tempo.