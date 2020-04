Apertura scuole, Fugatti prudente: «Rischio elevato, attendiamo decisioni a livello nazionale»

Nella giornata di ieri il governatore Maurizio Fugatti si è confrontato con i sindaci della Vallagarina, dell’altopiano della Paganella e di Rovereto.

Una delle domande che ritorna più spesso riguarda il mondo scolastico.

«Dai modelli matematici utilizzati fino ad oggi per studiare gli effetti delle prossime aperture, – ha spiegato il presidente ieri nella conferenza stampa – constatiamo che il rischio più elevato sembra essere proprio quello connesso alla riapertura di scuole ed asili. Ciò non significa naturalmente che queste realtà non riapriranno ma che l’approccio deve essere molto cauto e circostanziato. Le proiezioni fatte mostrano, come abbiamo già detto, che le aperture nel mondo del lavoro sono meno rischiose rispetto a quelle che riguardano la vita privata, e che queste ultime sono comunque meno impattanti di quelle che riguardano la scuola».

Fugatti ha annunciato che per i prossimi giorni sono stati organizzati nuovi incontri con i dirigenti scolastici e tutti gli altri attori che ruotano al mondo della scuola per esaminare tutte le problematiche del caso, in attesa anche delle decisioni che verranno assunte a livello nazionale.

Ciò che vale per la scuola vale anche per le colonie estive: «io capisco le esigenze dei genitori – ha osservato Fugatti – ma ieri tre minorenni sono risultati contagiati. Certamente non vogliamo esporre i nostri figli al rischio del contagio. Abbiamo quindi bisogno di tempo di capire come fare, quali modalità adottare per garantire la massima tutela anche della salute dei giovani».

In effetti la riapertura porrebbe molti problemi di difficile soluzione in una situazione di emergenza come quella che siamo vivendo.

Il mettere in moto il sistema scolastico significherebbe infatti mettere sotto pressioni i trasporti pubblici per non dire delle numerose famiglie che comincerebbero a muoversi sul territorio per portare a scuola i figli.

Anche la gestione all’interno della scuola non sarebbe facile.

