A Cles parcheggi gratuiti e soste libere fino al 3 maggio 2020

Nel territorio del Comune di Cles, da oggi mercoledì 22 aprile, i parcheggi a pagamento saranno gratuiti, e le soste con disco orario saranno sospese, questo fino a domenica 3 maggio prossimo.

Questa decisione è stata presa dalla Giunta Comunale durante l’ultimo consiglio, dopo aver considerato diverse motivazioni e precisamente:

– che le aree di sosta soggette a pagamento o con limitazione oraria si trovano all’interno del centro storico dove risiedono numerosi nuclei famigliari che, nel rispetto delle ordinanze di limitazione dei periodi di sosta o dove la sosta è consentita a pagamento, sostano i loro veicoli in aree di sosta libere da vincoli e quindi spesso non in prossimità delle loro residenze;

– ritenuto opportuno evitare per quanto possibile qualsiasi spostamento dei cittadini anche solo per il rispetto delle ordinanze sindacali in materia in materia di sosta dei veicoli;

– tenuto conto che gli stalli di sosta nel territorio comunale, a causa dei divieti di spostamento in vigore risultano fruibili e disponibili in qualunque ora del giorno, venendo quindi a mancare la necessità di turnazione dei veicoli così come auspicata nel Piano Urbano del Traffico e nel Masterplan.

Di conseguenza, il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi ha emesso un’ordinanza comunale che decreta, a partire da mercoledì 22 aprile e fino alle ore 8,30 di lunedì 4 maggio 2020, su tutto il territorio comunale, la sospensione della corresponsione della tariffa prevista per la sosta sugli stalli a pagamento (stalli blu) e la sospensione delle limitazioni orarie negli spazi regolamentati con obbligo di esposizione dell’ora di arrivo.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Cles.