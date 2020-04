La strage silenziosa dei nonni d’Italia: dal primo marzo 145 morti per coronavirus nelle RSA trentine

Nella conferenza stampa di aggiornamento sui dati dell’emergenza coronavirus ieri Paolo Bordon, direttore dell’APSS, ha fatto il punto sulla situazione delle RSA.

Bordon ha evidenziato che dal primo marzo al 15 aprile vi sono stati complessivamente 484 decessi nelle residenze assistenziali assistite del Trentino.

Ovviamente non tutti ascrivibili al Coronavirus. “Quelli di cui siamo sicuri – ha detto – sono 145, perché verificati con tampone. Stiamo lavorando con Upipa e Spes per un’analisi completa e dettagliata, ma ci vorrà del tempo”.

Bordon ha poi riferito che i tamponi effettuati complessivamente nel mondo delle RSA, dall’inizio dell’emergenza, sono stati 2850 di cui 2250 hanno riguardato gli ospiti.

Mentre i tamponi effettuati agli operatori sanitari sono stati 2705.

La strage silenziosa dei nonni d’Italia non si ferma quindi, anzi, forse in Trentino è anche minore che in altre regioni.

L’Istituto superiore di sanità ha reso pubblico il terzo rapporto sul contagio da Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie in Italia.

I dati si riferiscono a un campione di 1.082 strutture, il 33 per cento di quelle contattate (3.420).

Ebbene, l’Iss ha scoperto che dal primo febbraio al 14 aprile 2020 in queste strutture ci sono stati in tutto 6.773 decessi tra i residenti. E nel 40,2 per cento dei casi (2.724 su 6.773), ecco il dato terribile, le morti sono avvenute con infezioni da Covid o con manifestazioni simil-influenzali: più di 1.600 solo in Lombardia (su 3.045 decessi totali), circa 300 (su 520) in Emilia-Romagna.

Sono numeri enormi perché, lo ripetiamo, stiamo parlando di un campione pari a un terzo delle strutture contattate.

I 2.724 decessi con infezioni da Covid «certificate» (364 positivi al tampone) o manifestazioni simil-influenzali (2.360) sono dunque tantissimi, in rapporto agli oltre 23 mila morti complessivi registrati fin qui in Italia.

Tanto lavoro c’è ancora da fare, se si pensa che il rapporto si limita a una porzione del numero completo di Rsa (4.630) e che queste comunque sono strutture dove operano medici.

Mancano numeri precisi sull’altro universo, quello delle case di riposo, dove i medici spesso non arrivano e il cui elenco sfugge perfino ai Comuni che devono dare le autorizzazioni. Per non parlare del sommerso. I 3.045 decessi della Lombardia rappresentano il 45 per cento rispetto ai 6.773 totali; il Veneto in questa triste classifica segue con il 16,1 per cento, poi c’è il Piemonte con il 10,1.