iorestoacasa: la band trentina Tributo a Vasco Rossi con «T’immagini»

«T’immagini La faccia che farebbero Se da domani davvero Davvero tutti quanti smettessimo. T’immagini quante famiglie sul lastrico, altro che crisi del dollaro, questa sì che sarebbe la crisi del secolo…»

Sono i primi versi quasi profetici della canzone «T’immagini», il singolo di Vasco Rossi, presente nell’album del 1985 «Cosa succede in città» scelto dalla Rewaind band Trentino tributo a Vasco Rossi per il progetto #iorestoacasa!

Erano gli anni dell’esplosione di Vasco Rossi destinato a diventare una leggenda nel mondo musicale del rock italiano.

Pubblicità Pubblicità

In mezzo a cori della montagna, cori dei bambini, delle RSA e di molte associazioni arriva ora una «colonna» Rock a sostegno del difficile momento che costringe tutti a rimanere a casa.

Loro sono la prima band tributo a Vasco Rossi del Trentino in termini di numero concerti, numero fans e followers rispetto alle pagine di Facebook, Instagram e You tube.

«Siamo probabilmente la prima ed unica band sul territorio nazionale ad aver omaggiato il roker di Zocca e tutti gli italiani noi compresi in merito a questa situazione d’emergenza – spiega Marco Cataudella portavoce e chitarrista della band – riteniamo che il messaggio che vuole passare è un messaggio polivalente: artistico, specifico per gli amanti di Vasco, per tutti coloro che vedono nella musica un momento di svago e/o sfogo rispetto a questo status e che la musica come arte se creata a casa, da casa, verso le porte di tutte le case di tutti, è un messaggio forte di speranza, di coraggio, di gioia, di carica».

Il brano carica di certo, è infatti brillante, energico, e il testo, per quanto datato agli anni 80, è un testo che, come detto, “premonisce” quelle criticità che stiamo vivendo tutti in questi giorni.

«Diciamo che di spunti ce ne sono tanti – aggiunge Marco Cataudella – ma rimane sempre il valore artistico sia della canzone, dell’arista che rappresentiamo e della nostra performance casereccia o casalinga di #iorestoacasa, insomma un messaggio per esprimere la voglia di ripartire più forti di prima…»

«L’idea nasce anche per rispondere, in senso di santissima competizione, con i fantastici video musicali di alcuni cori locali che hanno pubblicato dei brani popolari rigorosamente dalle proprie abitazioni. La canzone vuole essere un grido di sfogo di tutti coloro che vorrebbero uscire, riprendere in mano la propria vita, la quotidianità e la propria libertà».

I membri della band tutti rigorosamente nel video sono: Marco Cataudella alla chitarra, Oscar Cordioli voce, Diana Aprile alla batteria, Luca Trentin alle tastiere e Leonardo Chemelli al basso.