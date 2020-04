Gabriella Maffioletti chiede la sospensione degli affitti Itea agli inquilini contagiati dal Covid 19

Gabriella Maffioletti Presidente di ATAIES e vice coordinatrice regionale di Forza Italia Trentino chiede la sospensione degli affitti degli alloggi Itea.

Secondo la presidente di Ataies in questo tremendo periodo di pandemia che sta limitando fortemente la mobilità e la normale routine quotidiana di ciascuno di noi, è necessario oltre che fare i conti con la sciagura umana in termini di vittime del contagio anche con l’inesorabile disfatta di “caporetto” della nostra economia trentina/italiana che poggia le sue entrate anche sulle piccole e medie imprese, sulle partite ive, sui contratti atipici e sui lavoratori del comparto commercio, artigianato, turismo e agricoltura praticamente messi in ginocchio dalle misure restrittive di contenimento Covid-19 e dalle chiusure forzate delle attività.

L’appello di Gabriella Maffioletti arriva dopo il grido di aiuto di molti singoli cittadini e nuclei famigliari che fanno fatica ad effettuare il pagamento dell’affitto relativo al canone di locazione del mese di aprile a fine mese.

Per questo è stato spostato il termine del pagamento dal 10 al 30 di aprile.

Ecco il comunicato estrapolato dal sito: “Attenzione: la scadenza della fattura di aprile 2020, a causa delle misure urgenti per il COVID – 19, è stata posticipata al 30/04/2020”.

Gli inquilini ITEA S.p.A. sono circa 11 mila nuclei abitativi a cui manca il novero dei locali destinati ad esercizio pubblico.

Ma lo spostamento di 20 giorni non risolve il problema.

«La levata di scudi in generale degli inquilini è rivolta al fatto che si ritenga tale scelta operata da ITEA S.p.A. assolutamente ridicola ed irrisoria rispetto ad un reale sostegno economico, addirittura dannosa – dichiara Gabriella Maffioletti – dal momento in cui la scadenza del pagamento del mese di aprile si va ad addossare al termine comunque non procrastinabile dell’affitto del mese di maggio che rimane fissato entro il 10 del mese. Diversamente invece ha operato ISPES in provincia di Bolzano che per aiutare gli inquilini in difficoltà ha dato l’opportunità di chiedere la sospensione del pagamento degli affitti delle locazioni pubbliche con richiesta motivata ed inviata agli uffici designati. Per dare aiuti concreti alle molte persone senza lavoro, in cassa integrazione e a tutti quelli che in generale si trovano in altre situazioni con il sostegno della Provincia, l’IPES aiuta veramente i suoi inquilini che si trovano in difficoltà. Ciò non vale naturalmente per tutti gli inquilini ma solo per coloro che si trovano in situazioni d’emergenza. A tale scopo deve essere presentata apposita domanda».

La vice coordinatrice di Forza Italia porta ad esempio la provincia di Bolzano dove in alcuni comuni i pagamenti dei canoni e delle spese accessorie per il periodo tra il 5 aprile e il 30 giugno 2020 sono stati sospesi ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale 248/2020 alle famiglie nelle quali almeno un membro a seguito delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione di Covid-19: – ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa autonoma- è stato licenziato – è stato collocato in cassa integrazione.

A Bolzano la sospensione vale anche per i affittuari di immobili commerciali, costretti a sospendere la loro attività per gli stessi motivi.

«Tante sono le domande di sospensione di canoni di locazione proprio di analoga natura e pertanto sarà nostra cura sollecitare la Provincia autonoma di Trento ad adottare misure similari anche per la provincia di Trento» – conclude Maffioletti