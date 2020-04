I tre ragazzi positivi al Covid-19 hanno fra i 16 e i 17 anni e sono tutti e tre di Trento.

Fortunatamente stanno bene e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. I ragazzi non si conoscono e non hanno frequentazioni comuni, ma in tutti e tre i casi il virus si è diffuso all’interno dell’ambiente domestico.

I ragazzi hanno condiviso lo spazio familiare con altri contagiati e si sono a loro volta ammalati.

In questo periodo la maggior parte dei contagi avviene all’interno delle mure domestiche e molto spesso non è facile isolare il contagiato dal nucleo familiare.

La persona contagiata dovrebbe vivere in una stanza isolata dagli altri, utilizzare un altro bagno e evitare che i pasti si consumino tutti insieme. Al familiare positivo andrebbe portato un vassoio nella stanza in cui è isolato. In molti casi però questa situazione è difficile che avvenga.

Come spiega Antonio Ferro, (foto) direttore del dipartimento di prevenzione dell’Apss, bisognerebbe ospitare i contagiati non gravi in un’altra struttura, come per esempio gli alberghi: «È importante la possibilità di ospitare i malati che non necessitano di ricovero in una struttura terza.

Ed è altrettanto importante l’enorme lavoro che si sta facendo con la task force per riuscire ad utilizzare gli alberghi in questo senso. È un lavoro che richiede una grande organizzazione ma porterà anche a dei risultati certi».

Se il malato venisse ospitato in una stanza d’albergo e si garantissero i servizi essenziali a lui e a chi lo ospita, evitando che contagi a sua volta il nucleo familiare, allora si potrà andare concretamente verso gli zero contagi.