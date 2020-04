Coronavirus e suicidio: rete sociale e rispetto del dolore per sconfiggere il fenomeno

La quarantena protegge la salute fisica facendo diminuire il rischio di morte per infezione al COVID-19, ma vi è un altro rischio di morte da non sottovalutare che serpeggia all’interno della popolazione in modo silente e devastante.

Stiamo parlando della morte per suicidio. Anche in altri periodi di restrizione vi è stato un aumento del rischio di suicidio, quindi è importante più che mai dare una prospettiva, una possibilità di cambiamento, un sostegno soprattutto, quando la situazione non è ancora irrimediabile.

Siamo in un periodo in cui molte persone non vedono un futuro, l’economia sta avendo un enorme crollo e gli imprenditori, come anche chi ha un’attività commerciale, corrono il rischio di entrare in vicoli a senso unico.

Sono persone a rischio anche chi soffre già di un disturbo mentale o chi vive una relazione familiare troppo pesante per il proprio equilibrio emotivo. Chi tenta di porre fine alla propria vita spesso lo fa dopo aver cercato di reagire, di trovare un’altra via, di chiedere aiuto, di evitare fallimenti e umiliazioni; a volte chi tenta il suicidio non riesce subito a raggiungere il suo scopo e quando, dopo diverso tempo, le persone vicine appaiono tranquille, ci riesce lasciando un doloroso vuoto in chi gli voleva bene.

Certo, oggi gli operatori della salute mentale devono occuparsi delle urgenze, ma nel caso del suicidio, quando si arriva all’urgenza è spesso troppo tardi, infatti una delle caratteristiche è che tutto appare normale poco prima della tragica azione. Ci possono essere avvertimenti, ma questi sono segnali lontani nel tempo o poco percepibili alle persone vicine a chi soffre di un male così profondo.

Cosa può salvare chi è a rischio di suicidio? – Certamente oltre una terapia adeguata, una rete sociale che faccia sentire chi soffre incluso, accettato e partecipe. Una rete che funge anche da paracadute e che rispetti il dolore di chi trova come via d’uscita solo la morte.

Ricordo una signora elegante, ben curata venire nel mio studio tantissimi anni fa per un problema affettivo con il proprio partner. Dopo solo due incontri era chiaro che vi era molto di più compresa la morte dei suoi genitori e la perdita del lavoro.

Era sola e senza risorse economiche: un caso a rischio. Il giorno in cui la signora non si presentò all’appuntamento ebbi l’intuizione di telefonarle e non ricevendo risposta contattai l’inviante che era una sua vicina di casa, la quale bussò alla sua porta. Una voce disperata gridò di lasciarla stare.

Chiamai subito la croce rossa che si diresse a casa della mia paziente e con modalità privata richiamai. Per fortuna la signora mi rispose e mi disse che sarebbe stata l’ultima telefonata.

Riuscii a intrattenerla fino a quando l’operatore dell’ambulanza non prese il telefono dalle mani della donna per dirmi che ora ci avrebbero pensato loro. La voce di chi era intervenuto era calda, ma allo stesso tempo scossa, mi ringraziava e mi diceva che la signora aveva il coltello puntato al cuore, ma non si era ancora ferita.

Se io come psicologa privata non avessi fatto rete con la vicina e con l’ospedale più vicino forse ci sarebbe stata la fine di tutto, la chiusura di ogni possibilità e la morte avrebbe vinto sulla vita.

Quindi oggi più che mai in situazione di isolamento e con l’inizio di una crisi economica forse senza pari, diventa incombente dare sostegno a persone che presentino forme di disagio prevenendo sofferenze che potrebbero condurre in vicoli ciechi.