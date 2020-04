Rovereto e Vallagarina alla fame, Lanaro accusa la giunta Valduga

Siamo ancora in emergenza sanitaria quindi per tutti la prima priorità è la salute, ma la politica dovrebbe essere lungimirante e saper guardare avanti , anticipare i tempi e quindi preparare il dopo pandemia, la così detta «Fase 2»

Allarma la grande richiesta di bonus Alimentare a Rovereto e in Vallagarina, un terzo delle richieste per meno di un quinto della popolazione Trentina.

Per troppo tempo, troppo a lungo, la politica e le Amministrazioni comunali hanno snobbato la grave crisi economica che sta affliggendo, pur a periodi alterni ma fin dagli anni ottanta, la nostra città e la Vallagarina, l’amministrazione Valduga purtroppo non ha fatto eccezione. La crisi della città di Rovereto e della Vallagarina era evidente già da molto tempo.

Pubblicità Pubblicità

Quanto sopra è il riassunto della situazione scritto in un comunicato dal consigliere Daniele Lanaro eletto nella lista «Rovereto Libera con Valduga» ma da tempo uscito dalla maggioranza perché in forte disaccordo su molti temi.

«Per cinque anni mi sono affannato a snocciolare in Consiglio Comunale e pubblicamente numeri, dati, elementi, statistiche, relazioni , sfociate in mozioni, interrogazioni emendamenti, purtroppo inascoltato dalla mia stessa maggioranza. Ero piccola minoranza dentro la maggioranza e le mie si sono rivelate “prediche inutili”. Basterebbe solo pensare a quanto riporta il Piano Sociale di Comunità della Vallagarina , stilato un paio di anni fa, ovvero che Rovereto e la Vallagarina, si caratterizzava già allora per un indice di povertà più elevato, nettamente più elevato rispetto al resto del Trentino» – esordisce così Lanaro nella sua nota

Per il consigliere comunale «Se già prima molte famiglie non arrivavano a fine mese, se molte aziende e molti comparti, su tutti edilizia e commercio al dettaglio, ma anche artigianato e industria, erano in difficoltà alcune al collasso, prive di utili, senza marginalità finanziaria è chiaro che con l’acuirsi della crisi dovuta al coronavirus, non solo non si arriva a fine mese ma non si arriva neanche alla terza o alla seconda settimana del mese e se tante aziende e tante famiglie erano alla canna del gas, non avevano marginalità, non potevano fare risparmi, accantonamenti e utili prima, è evidente che restare forzatamente inattivi anche pochi giorni può segnare il confine tra la sopravvivenza, fare la fame, chiudere bottega, fallire con le facilmente immaginabili nefaste conseguenze; occupazionali e sociali. A Rovereto peggio che altrove, era del tutto evidente a quanti volevano sentire e vedere, ma non a questa giunta.»

Pubblicità Pubblicità

Lanaro accusa la giunta Valduga di aver fatto troppo la cicala e le «orecchie da mercante», e quindi di non avere ora a disposizione le risorse per ripartire.

«Non possiamo permetterci che le ultime importanti risorse a disposizione della amministrazione comunale, provenienti dal periodo pre covid 19, siano sperperate a fini elettoralistici, distribuite a pioggia agli amici degli amici, finalizzate non solo alla giusta assistenza, non solo a distribuire qualche pannicello caldo ma anche per far sì che i pannicelli ci siano anche in futuro, ovvero non dobbiamo solo preoccuparci di distribuire qualche pesce per la fame di oggi ma insegnare a pescare, investire nella economia reale, ovvero indicare la strada per lo sviluppo e la crescita futuri.» – Aggiunge Lanaro

«Per questo sono seriamente preoccupato, – conclude poi – ho seri dubbi che questa amministrazione sappia e voglia coinvolgere le meglio intelligenze, sappia creare quel clima sincero, trasparente, di concordia, concretamente collaborativo, necessario e propedeutico ad individuare le giuste priorità, al fine di investire adeguatamente le ultime importanti risorse disponibili. Insomma, ho seri dubbi che questa amministrazione sia in grado di indicare una strada per salvare Rovereto dalla grave tempesta economica che, complice il covid 19, si sta drammaticamente aggravando. Si dice che dopo il coronavirus, niente sarà più come prima, ma come sempre spetta a quanti detengono il potere, a quanti hanno il coltello dalla parte del manico, nella fattispecie la giunta di Rovereto, fare i primi passi e dimostrare concretamente che effettivamente, niente sarà come prima»