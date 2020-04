Riprendono i lavori di asfaltatura delle strade a Cles

Nei prossimi giorni a Cles riprenderanno i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali interrotti lo scorso autunno.

Dopo la pausa invernale, dunque, proseguiranno gli interventi che, nello specifico, interesseranno in questa fase via Fabio Filzi dall’intersezione con via IV Novembre fino alle ex elementari, via IV Novembre e un breve tratto di via Salvo d’Acquisto, via Martini, via Tiberio Claudio dall’intersezione con via Lampi fino all’intersezione con via del Canalone e via Campi Neri.

Saranno inoltre rinnovati gli attraversamenti pedonali rialzati in via Chini, nei pressi delle scuole medie, e verranno realizzati due nuovi attraversamenti pedonali in via Ruatti. I lavori saranno eseguiti in giornate diverse per creare il minor disagio possibile alla circolazione, seppur ridotta in questo periodo, e ai cittadini.

Pubblicità Pubblicità