Ricerca e innovazione abbiano ricadute sull’economia: il ddl della Giunta punta sulla Fondazione Hit

E’ stato assegnato dal Consiglio alla Quinta Commissione presieduta da Alessia Ambrosi (Lega), il disegno di legge proposto dalla Giunta con l’assessore Spinelli per la riforma del sistema della ricerca e dell’innovazione.

Il provvedimento, formato da 14 articoli mira, in sostanza, a potenziare il ruolo della Fondazione Hub Innovazione Trentino (Hit), perché induca i vari enti dedicati dalla Provincia alla ricerca e all’innovazione a “dialogare” in termini di competenze e conoscenze, ma soprattutto a mettere i risultati del loro lavoro a servizio dell’economia trentina.

Gli enti ai quali il ddl si riferisce sono quelli elencati all’articolo 4 della legge 5 del 2005 sulla ricerca e l’innovazione: le Fondazioni Mach (nella foto) e Kessler; l’Università degli studi di Trento; le agenzie anche prive di personalità giuridica, l’Apss, i soggetti funzionali a ordinamento provinciale attivi nel settore ma anche in quello della cultura, le attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale e, per la parte che interessa il Trentino, anche il Parco nazionale dello Stelvio e l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Infine le imprese e gli altri soggetti pubblici e privati del ramo e l’Agenzia per lo sviluppo spa.

Pubblicità Pubblicità

Rafforzare la capacità di trasferimento tecnologico del sistema trentino – Nella relazione al ddl l’assessore Spinelli spiega che le revisioni delineate mirano a “rafforzare la capacità di trasferimento tecnologico del sistema trentino della ricerca e dell’innovazione per contribuire allo sviluppo dell’economia locale”. Per l’esecutivo occorre, insomma, che tutti gli enti che si occupano di ricerca e innovazione a partire dalle Fondazioni Mach e Kessler e dall’Università, risultino più “produttive” in termini di ricadute dell’attività di ricerca e di innovazione sulle imprese e quindi sul mercato.

In che modo? Il ddl modifica la normativa provinciale sulla ricerca e ritocca anche la legge provinciale sull’economia – la 6 del 1999 – e la disciplina dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige del 1990, affidando un ruolo cruciale alla Fondazione Hub Innovazione Trentino, in sigla Hit, già istituita come ente con legge nel 2006. Alla Fondazione Hit la Giunta vuole attribuire una nuova qualificazione giuridica e una diversa e più importante collocazione tra gli enti del sistema ricerca. In sostanza il provvedimento “autorizza la Provincia a partecipare alla Fondazione Hit”, introducendo per questo vincoli su competenze, legami con i soci fondatori, modello di governance e regolazione dei rapporti, anche economici con la stessa Pat.

Inoltre il ddl adegua la legislazione provinciale alle regole europee sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. Stabilendo in particolare che gli accordi di programma con le Fondazioni Mach e Kessler abbiano una durata triennale e non più pluriennale. E che i rapporti con l’Università di Trento siano regolati con Atto di Indirizzo e non più con Accordo di Programma. Altra novità: al Comitato per la ricerca e l’innovazione viene attribuito un ruolo di supporto e valutazione tecnico-scientifica nell’ambito della ricerca.

Per generare una nuova imprenditorialità – Entrando nel merito dei 14 articoli, il ddl inserisce nella legge provinciale sulla ricerca del 2005 una sezione dedicata alla Fondazione Hit, cui viene viene attribuito il ruolo di organismo di supporto dell’ente pubblico.

In che senso? Nel senso che la Provincia affida alla Fondazione Hit il compito di favorire lo sviluppo dell’economia locale “attraverso i risultati sviluppati dai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione”.

Pubblicità Pubblicità

In altri termini la Fondazione Hit dovrà stimolare sia le relazioni tra le Fondazioni, l’Università e i centri di ricerca e innovazione sia il “trasferimento verso il mercato” della conoscenze e delle competenze di ciascuno di questi soggetti.

Per questo il ddl prevede che in base allo statuto la Fondazione Hit sia chiamata ad individuare “nuovi scenari tecnologici non ancora percepiti dalle imprese”. E sia indicato che l’ente lavorerà a “supporto della costituzione di piattaforme tematiche e cluster tecnologici per lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico avanzato, nonché di servizi finalizzati alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall’ambito trentino della ricerca e dell’innovazione”. Nuove imprese e nuove tecnologie, quindi.

La Fondazione Hit rappresenterà tutto il sistema all’esterno – Ma non basta: lo statuto dovrà sancire che la Fondazione Hit sia “rappresentante unitario del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione all’interno delle principali reti e partenariati a livello nazionale ed europeo nell’ambito dell’innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato”. E dovrà esplicitare che alla Fondazione Hit abbia una funzione di promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dall’attività di ricerca delle Fondazioni Mach e Kessler nonché di altri eventuali soci.