Pagamenti senza entrate e nessun aiuto, Salizzoni (FdI): “Anche l’Alto Garda rischia di affondare”

“Nei momenti di difficoltà ci vorrebbe l’impegno e la buona volontà di tutti. Ci saremmo aspettati una sospensione delle bollette o almeno un forte sconto sulle stesse in un contesto di emergenza simile”.

Questo il commento di Silvio Salizzoni, presidente del circolo di Riva del Garda di Fratelli d’Italia, a proposito della grave situazione di crisi nella quale sta piombando anche il Trentino a causa delle chiusure forzate dovute all’emergenza Coronavirus.

Salizzoni tiene a sottolineare l’insoddisfazione di buona parte della cittadinanza anche nella zona dell’alto Garda, compresi negozianti e liberi professionisti, per la tendenza al continuo rimandare di alcune compagnie elettriche, in primis Dolomiti Energia, della sospensione delle bollette.

L’invio dei conti da pagare, nonostante la crisi conclamata e quasi ‘gridata’ da parte di commercianti, aziende e famiglie in difficoltà a livello locale è al contrario continuato come se nulla fosse.

“Mi sembra incredibile come, aumentando le spese nelle abitazioni a causa della quarantena e al contempo limitando, se non azzerando, la possibilità di saldarle con il lavoro, non abbiano pensato alle difficoltà economiche di chi ha sempre pagato in maniera regolare”, commenta il coordinatore rivano.

E la situazione sembra aggravarsi di giorno in giorno.

“Molte attività rischiano alla riapertura di non riuscire neppure a sollevare la saracinesca. La disoccupazione, in crescita ovunque, colpirà con più forza nei prossimi mesi. Servono a poco mance e contentini”.

Non è difficile da capire, infatti, che una società che si basa su un tipo di economia circolare, venendo meno molte realtà produttive, finisca per soffrire nel suo insieme.

“E’ come nel domino – spiega Salizzoni – . Un tassello ne trascina dietro altri dieci e poi cento. E in una zona come la nostra, a forte vocazione turistica, le difficoltà di uno finiscono per ripercuotersi su molti, nessuno escluso”.

Anche l’amministrazione pubblica, secondo Salizzoni, non può ritenersi esente a lungo dalla crisi.

“Se il privato non riesce a saldare i propri conti anche le casse pubbliche finiranno la liquidità. È bene quindi pensarci per tempo e senza inutili distinzioni di classe o di impiego”, conclude.