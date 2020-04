Multiservizi: estesi ai pubblici esercizi i contributi per le località particolarmente svantaggiate

Anche i bar, e i ristoranti con bar aperto al pubblico, multiservizi, situati in località ad almeno 800 m e con un numero di abitanti non superiore a 100 e non inferiore a 5, potranno accedere al contributo annuale erogato dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito degli interventi per favorire l’insediamento e la permanenza delle attività economiche in montagna.

Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni.

Il contributo ammonta a 5.000 euro all’anno a fronte di un’attività multiservizi che si svolge tutto l’anno.

“Attraverso questo intervento – sottolinea l’assessore Failoni – la Provincia conferma ancora una volta la volontà di sostenere gli esercizi che presentino le caratteristiche dei ‘multiservizi‘, quali punti di riferimento in questo momento di emergenza ma anche in chiave futura, per mantenere vive comunità che spesso hanno perso qualunque altro servizio e che continuano a vedere in questi esercizi commerciali un luogo di socializzazione irrinunciabile“.

L’intervento, attivato due anni fa, era previsto solo per gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di vendita di generi alimentari.

Con questa delibera è stato deciso di estendere la possibilità di ottenere il contributo per la permanenza anche ai pubblici esercizi che offrono attività multiservizi in località particolarmente svantaggiate.

I nuovi criteri saranno applicati per le domande presentate a partire dal 10 gennaio 2021 relativamente all’attività 2020, ma per i pubblici esercizi che hanno i requisiti richiesti è prevista una proroga e la presentazione delle domande di contributo per l’eventuale attività svolta nel 2019, è possibile già quest’anno, fino al 15 maggio 2020.

