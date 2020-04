Cartolerie e negozi per bambini aperti da lunedì. Mascherine obbligatorie alle poste e nelle banche

Il governatore Maurizio Fugatti ha firmato ieri sera una nuova ordinanza che consente ai negozi di cartoleria e vendita di prodotti per bambini di riaprire i battenti fin dalla giornata di domani, lunedì 20 aprile 2020.

Ha specificato che si potrà andare in questi negozi se si trovano all’interno del proprio comune. Nel caso che nel proprio comune non ci siano, ci si potrà spostare in quello più vicino. «Per le librerie bisogna anche attendere perché dalla commissione medica arriva il consiglio di non iniziare ancora questo tipo di attività» – aggiunge Fugatti.

Il presidente ha dato anche notizia di una riunione avuta ieri in teleconferenza con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome in cui si è parlato della cosiddetta fase due, di cui il Governo sta ipotizzando tempi e contenuti. La tutela dei lavoratori e delle imprese, ha detto Fugatti, è stata al centro della riflessione. “Abbiamo chiesto – ha detto il presidente – una apertura graduale che tenga conto del rischio di contagio; vogliamo mettere in sicurezza lavoratori e imprese”.

Ha ricordato che sui cantieri e le attività all’aperto in Trentino è già stata emessa un’ordinanza. Ha raccomandato, per queste attività, il rispetto delle norme poste a tutela della salute, come distanze, uso di mascherine e verifica della temperatura dei lavoratori. “Abbiamo chiesto – ha aggiunto Fugatti – che siano fatti i controlli ma non ho dubbi che il mondo produttivo trentino rispetterà le regole”.

Durante il confronto di ieri il governatore si è confrontato per tutelare le filiere e l’export, e quindi le quote di mercato delle aziende e i posti di lavoro, visto che in altri paesi europei si sta pensando ad una fase di riapertura delle attività.

E’ stata completata la distribuzione alle famiglie delle mascherine che vanno usate in tutte le attività commerciali, ed anche in banca e alla Posta e ovunque vi sia il rischio di assembramento di persone.

«Si comincia da Trento – ha aggiunto Fugatti – in una struttura della Curia, con il progetto di ospitare, su base volontaria, le persone positive al Covid 19, per evitare che permangano in famiglia con i rischi che ne conseguono. Nei prossimi giorni questa attività si diffonderà in tutto il territorio provinciale grazie agli accordi che sono in fase di definizione».

