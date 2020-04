Arcivescovo Lauro: «Illuminiamo quest’ora drammatica con una vita credibile e affidabile»

Nella cattedrale di Trento ancora a porte chiuse l’arcivescovo Lauro Tisi ha presieduto alle ore 10.00 la santa Messa della seconda domenica di Pasqua (detta anche “domenica in albis” o “festa della misericordia”).

Nel commentare il Vangelo di Giovanni che narra della manifestazione di Gesù risorto ai discepoli impauriti (“Pace a voi”) don Lauro osserva come anche le nostre comunità siano “attraversate da grande timore, poca fiducia e tanta incertezza“. “In questo clima così fragile – aggiunge –, si nasconde forse la ‘madre’ di tutte le paure: la paura di noi stessi, accompagnata dalla fatica di aprirci alle novità”.

Ma ecco la “buona notizia: il Risorto, in modo assolutamente inaspettato, varca le porte chiuse e sta in mezzo a noi. Non ai margini, ma in mezzo alle nostre paure, ai nostri rimorsi, alla nostra vita. Il suo ‘Pace a voi’ non è un semplice augurio o una promessa, ma una certezza. Pace sui nostri timori, sui nostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolorano i giorni.”

L’Arcivescovo invita quindi a “rileggere con il Risorto i fatti di questi giorni“, per concludere che “anche la gloria dell’uomo ha nell’amore il suo habitat. Lo documentano le storie di tenerezza e di commozione che – oltre al dolore estremo per chi non ce l’ha fatta ­­– narrano un ritorno alla vita, accolto con un entusiasmo tale da suscitare perfino l’applauso

L’invito finale di monsignor Tisi è a “mostrare attraverso di noi il Risorto. Non lasciamoci scappare l’occasione di illuminare quest’ora drammatica con una vita credibile e affidabile.”

Oggi, domenica 19 aprile, celebrano la Pasqua le Chiese ortodosse. L’arcivescovo Lauro ha fatto giungere alle comunità ortodosse del Trentino il proprio augurio : “Se la Pasqua in generale chiama i credenti a guardare all’oggi e al domani con speranza nonostante tutto, la Pasqua di quest’anno ci chiede di farlo ancor di più insieme: come Chiese che si riscoprono sorelle, perché segnate dalla stessa drammatica povertà e redente dallo stesso Salvatore”