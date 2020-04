Scontro Maule – Festini sulla riapertura degli asili nido a settembre

È scontro fra Chiara Maule (assessore comunale PD) e Gianni Festini Brosa (consigliere d’opposizione della Lega).

Il contendere è chi si diverte a fare terrorismo psicologico nei confronti dei genitori trentini e chi invece cerca di rassicurarli e di dare certezze per il futuro.

La discussione è nata sulla possibilità di riapertura delle scuole materne e degli asili nido a settembre. Serve una premessa.

Ci sono centinaia di genitori alle prese con un problema: se le attività produttive riaprono e si riprende il lavoro a chi saranno lasciati i bimbi più piccoli visto che i nonni sono fuori causa, asilo nido e materne sono chiuse?

Il “Bonus Baby Sitter “ ha dei limiti, perché in questo contesto sono in pochi a fidarsi nel lasciare i propri figli ad una persona che sotto il profilo sanitario è una perfetta sconosciuta.

Il rischio che si corre – con implicazioni economiche da non sottovalutare – è che uno dei due genitori rinunci al lavoro in attesa di tempi migliori.

Ed è in questo contesto l’infelice uscita di Chiara Maule: quella cioè di escludere la riapertura degli asili nido a settembre nonostante i sei mesi davanti dove le cose potrebbero migliorare come peraltro sta avvenendo in questi giorni. La domande che molti genitori si sono posti dopo l’uscita della Maule è quale competenze mediche abbia l’assessore per asserire una cosa del genere.

Il messaggio della consigliera della sinistra è apparso psicologicamente sadico e terroristico nei confronti dei genitori trentini.

La Maule ha probabilmente cercato la frase ad effetto che le regalasse visibilità, ma ha sbagliato tutto.

Ha semplicemente tolto fiducia e speranza in un futuro migliore a tutti quei genitori alle prese con problemi di lavoro e quindi economici, ai quali si aggiunge una solitaria gestione dei bimbi piccoli.

Dall’altra parte Gianni Festini Brosa che firma un comunicato stampa della Lega col quale si sottolinea la necessità di aprire a settembre gli asilo nido in risposta ai bisogni delle famiglie e a sostegno delle donne lavoratrici.

Nessun proclama in stile Maule, ma solo la disponibilità a dare una mano alle famiglie attese da un periodo di grande difficoltà.

La vogliamo chiamare sensibilità sociale? Gianni Festini Brosa questa sensibilità ce l’ha, la Maule cerca invece solo visibilità mediatica alla faccia del mondo che la circonda.

«Sul chi e quanti, la discussione si può aprire; se per settembre, cosa augurabile, la situazione si sarà normalizzata, nulla vieta a tutti gli aventi diritto di poter usufruirne – spiega Festini – Noi sappiamo quanto i bambini siano veloci ad imparare, ad adattarsi e a comprendere; quindi mi preoccupa più il pensiero di una maestra che il comportamento di un bambino. Anche gli educatori in un momento speciale hanno bisogno di attenzioni speciali, sia dal punto di vista dell’insegnamento, sia dal punto di vista personale ed economico».

«Non si può pensare, come per altri livelli scolastici – aggiunge il consigliere delle Lega – in un momento così formativo attraverso il contatto con le persone di un’istruzione solo attraverso i social media; stesso discorso per le linee telefoniche dedicate. Non si può pensare che un telefono sostituisca il genitore o l’educatore, quindi è con forza e decisione che prospettiamo la riapertura di questi spazi per i futuri cittadini»