«Noi in casa a soffrire i migranti in strada a giocare a pallone»

È questo il durissimo sfogo di alcuni residenti di via Travai che da mesi in piena emergenza Coronavirus continuano a denunciare la presenza di spacciatori nella via che fanno i propri comodi a qualsiasi ora del giorno e della notte.

«È difficile spiegare ai miei due bambini – spiega una mamma – che qualcuno può giocare a pallone nella via sottostante mentre loro devono stare tappati in casa. Le domande sono molte e davvero non so più che rispondere»

Nelle ultime settimane sono state molte le fotografie inviate al numero whatsApp della nostra redazione (3922640625) che ritraggono stranieri e spacciatori che vendono le dosi ai clienti.

Si ritrovano in via Travai con la scusa della frequentazione del «punto d’Incontro» dove mangiano e giocano a carte per poi attendere fuori sul marciapiede i clienti che arrivano a comprare la dose giornaliera.

«Siamo stufi, ormai la corda si è spezzata – aggiunge un altro residente – sono anni che sopportiamo di tutto in questa zona e adesso dobbiamo vedere anche questa indecenza. È una presa in giro infinita, un paese capovolto che premia ci delinque e penalizza le persone oneste. La forze dell’ordine hanno detto che faranno qualcosa, speriamo…»

Le foto sono state scattate stamane