I migranti in quarantena sul più lussuoso traghetto d’Italia a 85 mila euro al giorno. Arriva anche la proposta di regolarizzare mezzo milione di migranti

“Una nave per la quarantena degli immigrati, capace di ospitare fino a 488 persone. L’abbiamo trovata: è la Motonave Azzurra della compagnia Gnv, dotata di protocollo sanitario per l’assistenza a bordo di casi di Covid-19 positivi, idonea quindi a garantire le condizioni sanitarie necessarie alla quarantena di sospetti contagi ed attrezzata anche per preparare i pasti giornalieri. Ecco la nostra soluzione, presidente Conte, non ci sono più alibi. Basta solo sottoscrivere il contratto. Ed è un compito del governo nazionale”. La dichiarazione era stata fatta sei giorni fa dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all’Ansa

“Non c’è più motivo – proseguiva il governatore – di scaricare sulle strutture della Sicilia il peso organizzativo di collocare centinaia di persone immigrate, pronte a sbarcare nei prossimi giorni sulle coste siciliane, vittime di spregiudicati venditori di carne umana. La Sicilia non vuole vivere col Coronavirus la stessa drammatica esperienza della Lombardia: la gente ha paura, i sindaci hanno civilmente lanciato l’allarme, come faccio io da tre giorni. Evitiamo altra tensione sociale. I migranti che rischiano di annegare vanno soccorsi e messi in quarantena. Ma lo si faccia su una nave in rada. E anche presto“

L’affermazione del governatore della Sicilia era per smarcarsi dagli eventuali costi delle gestione di questa immigrazione che in tempo di coronavirus costa il doppio del solito. Al contrario però scaricare i costi milionari sulle casse dello Stato già traballanti e completamente vuote.

Ma gli errori del passato non sembrano serviti a nulla.

L’ultima idea del governo giallorosso infatti è di mettere in quarantena chi sbarca nel nostro Paese con mezzi propri o con l’aiuto delle Ong. I migranti saranno infatti messi in isolamento su una nave. Secondo l’inchiesta del quotidiano «La Verità», l’imbarcazione potrebbe avere un costo di quasi 1 milione ogni 15 giorni.

Ma le navi potrebbero non bastare: “Il governo cerca alberghi per l’accoglienza degli immigrati”.

L’ipotesi della quarantena in mare era stata confermata anche dal ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, che aveva specificato come la vicenda dell’Alan Kurdi avrebbe portato “ nelle prossime ore a prendere una nave passeggeri sulla quale far passare la quarantena sia all’equipaggio della Alan Kurdi sia ai 159 migranti che sono a bordo “. E aveva precisato: “ Esiste un punto di organizzazione sanitaria rispetto al quale in questo momento di emergenza l’Italia sta facendo il massimo, ma di più non può fare. Poi esiste il governo e l’Italia che accoglie e comunque non si gira mai dall’altra parte “.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa di ieri sera, precisando che “ siamo in fase i valutazione “. “ L’utilizzo di una specifica nave è ancora al vaglio del soggetto attuatore”, ha detto, indicando il capo dipartimento per le libertà civili e immigrazione, Michele Di Bari, che è al lavoro per “individuare le soluzioni sia per quanto riguarda le quarantene sulle navi sia per trovare dei luoghi “.

I migranti dell’Alan Kurdi e i molti altri in arrivo, quindi, potrebbero essere trasferiti sul traghetto Azzurra, una nave che può ospitare fino a 2.180 persona, dispondendo si 518 cabine e 24 suites.

Ma, secondo un’indagine effettuata dalla Verità, il costo del mantenimento non sarebbe basso. La compagnia Gnv non avrebbe risposto alle richieste dei giornalisti del quotidiano, che avrebbero però chiesto il parere di alcuni esperti. Secondo quanto riferito, ogni giorno le spese relative alla nave potrebbero venire a costare tra i 60 e gli 85 mila euro, inclusi i pasti per gli ospiti. Se fosse vero, si tratterebbe di quasi 1 milione di euro, per le due settimane di quarantena richieste.

Ma le navi potrebbero non bastare. Per questo, il Viminale starebbe cercando anche degli alberghi. “ Continuare a permettere a queste persone di sbarcare in Italia mi sembra molto grave per la situazione di sanità pubblica – ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini – Il governo non riesce a mandare sufficienti mascherine alle Regioni e rimborsi ad aziende, famiglie e lavoratori ma cerca alberghi per l’accoglienza degli immigrati in Sicilia. Il business dell’immigrazione è ripreso a tutta forza, anche a discapito della ripresa turistica “

Lo stesso Matteo Salvini con un post ieri sera conferma che è in atto il trasbordo, al largo delle coste di Palermo, dei 150 immigrati clandestini della nave Ong tedesca Alan Kurdi sulla “Raffaele Rubattino” della Tirrenia. «Ospiterà a spese degli italiani gli immigrati per la loro quarantena prima di essere sbarcati. La “Rubattino” è uno dei più grandi traghetti d’Italia, in grado di accogliere fino a 1.470 passeggeri, con 289 cabine e sala poltrone da 195 posti. È dotata di aria condizionata, ristorante, self service, due bar, negozio, infermeria, cinema, area giochi per bambini e solarium. In arrivo anche la nave Ong Aita Mari che ci porterà altri 40 immigrati. Avanti, c’è posto!»

A complicare ancora di più la situazione già esplosiva per via dell’emergenza coronavirus e degli italiani che dall’11 marzo non vedono un euro dallo Stato arriva anche la proposta shock del sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali Stanislao Di Piazza (cinque stelle) che propone di regolarizzare oltre mezzo milione di migranti clandestini.

Nella lettera inviata al settimanale «Vita» il sottosegretario spiega che «Mi piacerebbe che tutti mettessero da parte l’ipocrisia con cui il tema dei braccianti, in primis, è sempre stato affrontato in questi anni, facendo finta che non esistesse un mondo di illegalità. Ora basta per la dignità delle persone e per ragioni di sicurezza sanitaria nell’epoca del coronavirus»

Il problema è che sono anni che in molti dicono che parti dell’Italia vivono nell’illegalità, altri invece che va tutto bene. Alla fine si trovato quasi 100 mila euro al giorno per ospitare i migranti mentre i cittadini ridotti alla fame attendono i soldi da mesi. Ai posteri l’ardua sentenza.