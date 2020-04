Nella primavera del 2021 la realizzazione di un marciapiede a Sopramonte lungo la Provinciale 85

Il marciapiede interessato dai lavori è ubicato sul lato sinistro, salendo, della S.P. 85 del Monte Bondone diramazione Sopramonte, a partire dalla fermata dell’autobus in corrispondenza del bivio per Baselga del Bondone (punto A) e per una lunghezza di circa 390 m fino al parcheggio esistente (punto B). (vedi foto del titolo e in fondo).

La S.P. 85 del Bondone è la maggiore via di collegamento tra il fondo valle e il monte Bondone ed è percorsa, specialmente nel periodo invernale, da un notevole flusso veicolare. Lungo il tratto che attraversa il sobborgo di Sopramonte, a partire dall’incrocio con via di dei Mulini fino all’incrocio con piazza della Pesa, tale strada è sprovvista di un idoneo marciapiede.

Su tale tratto di strada si affacciano diverse residenze ed attività commerciali quali bar, farmacia e attualmente gli utenti che vogliono recarsi presso tali residenze e attività devono camminare a bordo strada senza nessuna protezione verso il traffico veicolare.

La scelta di realizzare il marciapiede sul lato sinistro della strada risiede nella necessità di completare il marciapiede esistente ed uniformare dimensionalmente l’opera complessiva.

Nelle prime fasi della progettazione è subito emersa la necessità di occupare parte della sede stradale esistente, per motivi di ingombro del nuovo marciapiede e per l’esistenza di manufatti e varie strutture; ciò comporterà localmente lo spostamento della sede stradale della S.P. 85, prevalentemente nel primo tratto in curva subito a monte della fermata Autobus.

L’opera comporterà l’esproprio di alcune superfici appartenenti a terreni e pertinenze private, laddove il marciapiede si allargherà all’interno, dove la sede stradale sarà spostata verso l’esterno e localmente dove alcune particelle private sono già occupate dal marciapiede esistente.

Lo spostamento della sede stradale, mantenendone ove possibile le caratteristiche dimensionali, costringerà alla realizzazione di opere strutturali di sostegno, ossia un banchettone in cemento armato in corrispondenza dell’allargamento in curva, muri di sostegno dove sarà necessario sbancare il terreno sul lato interno del marciapiede e un ulteriore banchettone in cemento armato in corrispondenza dello spostamento della carreggiata.

La tempistica di realizzazione, che tiene conto anche della delicatezza della gestione del mantenimento di transitabilità della strada, è prevista in 150 giorni naturali consecutivi, a partire dalla primavera dell’anno prossimo. Il costo dell’opera è di 323.814 euro.

Per quanto riguarda l’interferenza dei lavori previsti con il transito veicolare, dovranno essere sempre garantiti gli accessi alle proprietà private compatibilmente con le esigenze operative dell’Impresa esecutrice (approvvigionamento materiali, depositi, scavi, getti c.a., ecc.).

In generale lo spostamento della sede stradale, mantenendone ove possibile le caratteristiche dimensionali, costringerà alla realizzazione di opere strutturali di sostegno, ossia un banchettone in c.a. in corrispondenza dell’allargamento in curva (tra sez. 3 e sez. 8), muri di sostegno dove sarà necessario sbancare il terreno sul lato interno del marciapiede e un ulteriore

banchettone in c.a. in corrispondenza dello spostamento della carreggiata tra le sez. 23 e 26.