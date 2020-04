Lavis: La Lega chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario

I consiglieri comunali della Lega Nord di Lavis – Monica Ceccato, (foto) Cristian Giongo e Simone Moser – hanno chiesto una convocazione straordinaria del Consiglio in forma telematica.

Tutto nasce dalla scarsa trasparenza e dialogo dell’amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza Covid 19.

A mancare è la possibilità di dialogo tra consiglieri, ognuno dei quali è portare di richieste da parte dei cittadini, ma anche di proposte, in più è necessario un intervento economico straordinario specialmente a sostegno delle famiglie in difficoltà, ma anche nei confronti delle attività commerciali produttive costrette alla chiusura.

Di seguito riportiamo il testo della convocazione straordinaria del Consiglio Comunale: “ Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando nell’affrontare e gestire questa emergenza sanitaria che non ha precedenti, a cominciare da chi è in prima linea, come i medici, gli infermieri, e tutti gli operatori delle diverse strutture sanitarie e RSA . Tutte le Forze dell’Ordine anche loro, in diverso modo, impegnate in prima linea. Ma anche i volontari delle diverse associazioni, soprattutto impegnati nel supportare chi vive con maggiore difficoltà questo difficile momento, quei singoli cittadini e quelle aziende private che, con i loro gesti ed il loro contributo, stanno cercando di aiutare l’intera comunità. Così come le lavoratrici ed i lavoratori che, giornalmente, continuano a garantire a tutta la comunità i servizi indispensabili, a partire da quelli della filiera alimentare. Fatti questi doverosi ringraziamenti, vorremo ricordare che tutti gli amministratori comunali, nell’esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento ai criteri di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L’ ART. 26 del nostro attuale statuto comunale al comma 1 cita quanto segue : “ il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale; ne individua e ne interpreta gli interessi generali […] . L’art. 27 al comma 1 cita :” i consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato , con piena libertà di opinione e di voto. “

I consiglieri della lega ritengono, in questa fase emergenziale, che il ruolo del Consiglio Comunale sia ancora più centrale, quale massima espressione di rappresentanza della comunità lavisana. Ogni singolo consigliere comunale, nell’esercizio del suo ufficio è destinatario di varie istanze, richieste di aiuto e chiarimento.

Così come ogni singolo consigliere può essere fonte di proposte ed azioni utili a tutta la comunità. Al fine di evitare confusione determinata dall’assenza di coordinamento e scambio di informazioni, quindi, «riteniamo necessario che ogni consigliere comunale sia preventivamente informato su tutte le attività legate all’emergenza COVID-19 poste in atto da questa amministrazione, e altresì che sia assicurata, prima delle iniziative dei singoli, una comunicazione istituzionale univoca dell’intera amministrazione comunale. L’emergenza sanitaria, – si legge ancora nel documento – che nel monito del Presidente della Repubblica, e del Presidente della PAT , deve essere affrontata con responsabilità politica e unione di intenti, non deve sfociare, per le difficoltà oggettive di emergenza, in una crisi democratica. Riteniamo altresì necessario avviare un confronto su quelli che possano essere gli impegni economici e strategici, da parte di questa amministrazione comunale, utili alla nostra comunità per fronteggiare sia l’attuale momento che quello successivo della ripartenza, augurandoci arrivi presto. Come ad esempio il tipo di iniziative che si è in grado di mettere in campo per aiutare le famiglie in stato di bisogno e le attività commerciali e produttive che sono state costrette a chiudere le proprie aziende».

I consiglieri della lega chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale in modalità telematica, per trattare l’argomento in oggetto, affidando al Presidente del Consiglio la definizione del calendario, anche per i successivi e periodici aggiornamenti, e delle modalità di svolgimento tese a garantire la massima.

