Consiglio comunale di Trento: no al bonus da 1.000 euro per le famiglie proposto dal centrodestra. Rimangono i 25 euro per lo smaltimento

Si è riunito ieri il Consiglio comunale di Trento per discutere una ripartenza economica rapida della città una volta iniziata la fase 2.

Il periodo dovrebbe iniziare all’incirca con la metà del mese di maggio, coronavirus permettendo naturalmente.

Il Consiglio ha dapprima cercato di venire incontro alle richieste degli esponenti politici cittadini mettendo in campo dei provvedimenti per le problematiche più urgenti e per rilanciare alcuni settori colpiti dalla chiusura obbligata.

Il dibattito si è poi concentrato su un documento presentato dai gruppi del centrodestra (Lega Nord, Civica Trentina e Forza Italia).

Il centrosinistra ha ritenuto che alcune parti fossero inattuabili o politicamente non accettabili (per es. un bonus famiglie da mille euro).

Durante la riunione è stato presentata a firma dei consiglieri della lega una mozione per proporre di avviare un percorso tramite Dolomiti Ambiente per programmare una raccolta a porta a porta delle ramaglie prodotte e di prevedere che la raccolta delle ramaglie prodotte venga avviata senza l’ attuale tariffa di 25 euro , naturalmente per sole ramaglie provenienti da depositi durante questo periodo di emergenza Coronavirus e da nuclei famigliari.

La mozione è stata però bocciata dal centrosinistra. Alcuni parti sono state quindi eliminate e il testo, corretto, è stato poi approvato all’unanimità.

Si è deciso che il Consiglio comunale dovrà confrontarsi con la Provincia per discutere l’intervento di alcune misure come la proroga o la riduzione degli affitti e delle tasse, il sostegno a famiglie e imprese, la riapertura graduale delle attività, favorendo prima le attività all’aperto come i mercati ortofrutticoli e la valorizzazione delle attività di volontariato.

La foto del titolo è di repertorio