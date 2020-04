Via libera alla modifica del regolamento del Consiglio. Ora potrà riunirsi anche in videoconferenza.

Il Consiglio ha approvato la modifica del regolamento d’aula con 29 sì, un no quello di Alex Marini del Gruppo Misto e un astenuto, Paolo Ghezzi di Futura, che introduce la possibilità, in situazioni di particolare e eccezionale gravità, di riunire l’aula in videoconferenza.

Tre commi che compongono l’articolo 34 bis del regolamento, il quale stabilisce che in caso di videoconferenza i consiglieri siano identificabili in modo certo, che le votazioni vengano effettuate in via ordinaria in modo palese e si possano svolgere in forma segreta solo quando la segretezza del voto sia assicurata.

Le modalità di svolgimento saranno determinate con regolamento dall’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Infine, il regolamento disciplinerà (se sarà tecnicamente possibile farlo in forma mista, telematica e fisica) la partecipazione dei consiglieri in videoconferenza qualora siano impossibilitati fisicamente in modo permanente ad accedere ai luoghi dove si tengono le sedute degli organi consiliari.

La seduta si è aperta con l’invito a un minuto di silenzio per le vittime dell’epidemia da parte del presidente del Consiglio, Walter Kaswalder.

Un’emergenza sanitaria, ha ricordato, nella quale purtroppo numerosi nostri concittadini hanno perso la vita nonostante gli sforzi senza limiti di tutti professionisti del mondo sanitario. Il presidente ha ricordato e ringraziato i lavoratori che assicurano i servizi essenziali e i volontari dei quali il Trentino è orgoglioso è grato.

Uomini e donne che col loro impegno assicurano la tenuta del modello sociale trentino.

Kaswalder, nel suo intervento che ha preceduto il momento di raccoglimento, ha ricordato che l’epidemia ha colpito soprattutto le persone anziane, quindi quelle più sagge e umane, che, ha sottolineato con forza il presidente, con il loro lavoro hanno fatto prosperare questa terra. Kaswalder ha poi voluto ricordare il grave lutto che ha colpito il Consiglio con la scomparsa della dottoressa Antonella Marchesoni.