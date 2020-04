Un contest fotografico per inondare i social di fiori: quest’anno Fiorinda “sboccia” online

La primavera non lo sa che il mondo è in stand-by e sta vivendo un tempo “sospeso”. E così ha ricoperto come sempre i meleti della Val di Non con una candida coltre bianca, quest’anno ancora più lucente del solito.

Stavolta magari non si potrà respirare l’aria di festa, non si potranno animare e colorare le vie di Mollaro, non ci saranno gli stand dove fermarsi a gustare qualche prelibatezza tipica o bere qualcosa in compagnia.

Ma Fiorinda, tradizionale manifestazione che celebra la fioritura dei meli in Valle e che si sarebbe dovuta svolgere nel corso del weekend ormai alle porte, ha deciso di sbocciare comunque. E lo farà… online!

L’idea è venuta a Margherita Valentini, la “mamma” di Fiorinda, e consiste in un contest fotografico per “inondare i social di fiori che profumano di primavera” come ama dire lei.

Ci sarà inoltre l’opportunità di vincere un buono sconto per una vacanza (quando sarà possibile) al Pineta Nature Resort di Tavon.

“La fioritura dei meli in Val di Non è uno dei fenomeni naturali più suggestivi dell’intero Trentino – spiega Margherita Valentini –. Quest’anno, purtroppo, in pochi potranno partecipare a uno spettacolo del genere dal vivo, ma in questo modo speriamo di condividerlo almeno online, a distanza, portando un po’ di serenità nelle case”.

Ognuno, da qualsiasi parte d’Italia e del mondo, potrà rendersi protagonista di #Fiorinda2020. Partecipare al contest, infatti, è davvero semplice: basta scattare o recuperare una foto d’archivio di un fiore di melo o di un panorama fiorito in Val di Non e pubblicarla su Instagram utilizzando gli hashtag #Fiorinda2020, #trentinodavivere e #PinetaLovers entro la mezzanotte di domenica prossima, 19 aprile.

Tra i 30 scatti più apprezzati sarà poi estratto il fortunato vincitore del soggiorno al Pineta.

PER FARE TUTTO CI VUOLE… UN FIORE – Fiorinda, il cui nome si deve all’ispirazione di Giuliana Finadri, è nata ormai 8 anni fa da un’idea di Margherita Valentini e grazie all’appena rifondata Pro Loco di Taio, guidata al tempo da Ilaria Magnani, con l’intenzione di dar vita a una manifestazione che mettesse in luce tutta la bellezza della Val di Non nel periodo della fioritura.

L’iniziativa è cresciuta nel tempo e ogni anno coinvolge nella sua organizzazione tantissime associazioni e una marea di volontari, guidati in cabina di regia dalla Pro Loco di Taio della presidente Martina Inama con il sostegno dell’amministrazione comunale di Predaia.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’evento è stato annullato. Ma ciò non significa che non possa esserci una Fiorinda anche a distanza e il contest ideato ne è la dimostrazione.

L’appuntamento a Mollaro con migliaia di persone è invece rimandato all’anno prossimo, quando ci sarà ancora più voglia di stare insieme e di godersi il candido spettacolo dei meleti in fiore.