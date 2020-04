Parrucchiere, barbieri ed estetiste: a Trento situazione drammatica ad alto rischio

Il rischio di tirare troppo la fune è quello che la corda si possa spezzare.

Ci riferiamo a tre categorie, parrucchiere, barbieri e estetiste paralizzate dalla chiusura prolungata e ad alto rischio fallimento.

Non solo, ma c’è anche un secondo rischio.

Oggi è mercato libero per gli abusivi e non è detto che al momento della normalizzazione, queste categorie non perdano un fetta di clientela.

A Trento queste tre categorie sono state le prime a chiudere anticipando di una decina di giorni il provvedimento governativo e di conseguenza, sono state anche le prime a smettere di guadagnare.

Nell’analizzare la situazione, partiamo dai dipendenti per i quali è scattata la cassa integrazione all’80% del reddito per chi è stato regolarmente assunto.

Va detto che a causa di un governo incapace di gestire l’emergenza, nessuno ha ancora ricevuto gli assegni di cassa integrazione – ad oggi l’ipotesi è quella di maggio – e che molti non hanno nemmeno ricevuto lo stipendio di marzo.

Mentre per i titolari di contratti atipici o peggio ancora in nero, non c’è nessuna copertura.

A seguire i titolari: situazione drammatica per i monoreddito .

La maggior parte sono artigiani mediamente strutturati, molti hanno assunto degli apprendisti e quasi tutti hanno investito gran parte dei guadagni nella loro azienda.

Di conseguenza esposizioni bancarie, mutui e finanziamenti di vario genere.

Tutti riceveranno l’elemosina governativa di 600 euro che sono nella maggior parte dei casi, nemmeno sufficienti a pagare la bolletta della luce.

A soffrire di più sono i saloni più strutturati ai quali possono fare riferimento anche 15 dipendenti che corrono il rischio di essere in gran parte licenziati: per sopravvivere si dovrà tagliare tutto il personale non indispensabile.

Il ministro Gualtieri ha detto che non sarà perso nemmeno un posto di lavoro, ma anche questo fa solo parete dei numerosi annunci «fake» del governo giallorosso.

Ma come potrà essere la ripresa? Se sarà attuata l’ipotesi di un cliente alla volta i meno danneggiati saranno quelli che lavorano in solitaria.

In tutti gli altri casi gli operatori si dovranno alternare, ma saranno guadagni dimezzati per tutti.

Il motivo? Un singolo acconciatore femminile riusciva a servire anche tre clienti in contemporanea giocando sulle pause: oggi sarà sempre un unico cliente alla volta.

La conseguenza: incassi calati dell’80%, ma non altrettanto succederà per le spese.

L’ipotesi di riapertura è quella del 25 maggio, ma a quel punto saranno quasi tre mesi di chiusura ininterrotta a zero guadagni: in quanti saranno in grado di riaprire?