Lotta coronavirus: sanzionate 5 persone che erano dentro il parco della Predara

Anche ieri sono proseguite le attività di controllo della Polizia Locale di Trento – Monte Bondone sul rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche, finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus.

Gli agenti hanno controllato 226 persone con la compilazione di altrettante autocertificazioni su modello ministeriale e sanzionate 11 persone, in quanto non ottemperavano alle disposizioni impartite dal DPCM. Otto pattuglie più l’anti-infortunistica suddivise in due turni (mattina e pomeriggio) garantiscono il controllo del territorio.

Sono state effettuate verifiche anche su 38 esercizi pubblici, in particolare nei supermercati e nelle attività commerciali dei sobborghi per segnalazione sul mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, con esito negativo.

Durante tutta la giornata sono stati controllati i parchi cittadini e dei sobborghi, anche con il supporto del personale del gruppo ANA.

Un ragazzo di Villazzano non ha resistito alla lontananza dalla ragazza ed è stato sanzionato in via Marsala. Sulla pista ciclabile, chiusa da ordinanza provinciale, è stata invece sanzionata una persona.

A Roncafort una persona è stata bloccata mentre praticava attività sportiva.

Sono state elevate due sanzioni a persone che andavano a passeggio con il cane non nelle vicinanze di casa. Cinque persone non residenti in città sono state invece sanzionate in quanto si trovavano all’interno del Parco della Predara, chiuso come da ordinanza.

Chi non avesse ricevuto le mascherine che sono state consegnate dai Vigili del Fuoco in tutta la città nei giorni scorsi può contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico che risponde dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì via mail o telefono (tel. 0461-884453, 0461-884005 – n° verde 800-017615 – comurp@comune.trento.it).