Dopo i « Ristobond» a Trento arrivano gli «IcasBond». Compra adesso con il 25% di sconto e spendi quando il negozio riapre

A pochi giorni dalla chiusura di bar e ristoranti avevamo scritto dei “ Ristobond”, ovvero l’acquisto a prezzo scontato di un servizio del quale si sarebbe usufruito a partire dal prossimo autunno.

Un modo utile per dare liquidità alle attività commerciali chiuse, ma anche per togliersi uno sfizio che a prezzo pieno non sarebbe stato possibile.

Avevamo scritto che l’idea poteva essere applicata anche da altri settori merceologici, sempre alle prese con la chiusura delle proprie attività.

Il lockdown si è prolungato e non si ha ancora idea di quando potrà finire ed ecco che l’idea dei “ Ristobond” comincia a stuzzicare.

Il primo ad utilizzarlo in città è Icas articoli da regalo di Via Giovanbattista Trener che promuove “ Icasbond” al costo di 75 euro, ma del valore d’acquisito di 100, immediatamente spendibile alla riapertura del negozio.

La pubblicità gioca tutto su questi giorni trascorsi obbligatoriamente in casa, nei quali si è potuto osservare : “cosa manca in cucina? La padella antiaderente e’ ormai alla frutta? Il coltello taglia come uno spalma burro? La teglia da pizza e’ arrugginita? Il pelapatate e’ stato perso ? I bicchieri sono sbeccati? I piatti sono ormai un arlecchinata?.”

La soluzione sta tutta in una mail da inviare a Carloicas@gmail.com

Al ricevimento sarà comunicato l’Iban e le modalità d’invio del buono che si riceverà all’incasso dei 75 euro.

In pochi giorni la proposta ha raggiunto i 200 like ed è stata genericamente approvata.

A chi, invece, non si fidava o esprimeva dei dubbi sull’affidabilità dell’offerta, è arrivata la precisa e condivisibile risposta di Icas: “ Purtroppo sarete state “scottate” , ma vivere e pensare male e’ una condizione mentale, contiamo che i nostri 60 anni di storia parlino per noi ; se avete comprato almeno una cosa su internet avete sicuramente pagata in anticipo , consegnando anche i dati della vostra carta di credito , e magari su siti con sedi in paesi che non sapete neppure dove sono , ribadisco pensare male e’ sintomo di malessere ma pensare male, magari, solo di aziende italiane, e’ anche peggio, L’ iniziativa vuole essere un opportunità per i clienti e un sistema per non gravare sulle casse statali per noi ! “

Se vogliamo dare una mano alle imprese locali che hanno anche decenni di storia commerciale alle spalle, questa è un’occasione.