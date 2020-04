Covid-19: il mondo si ferma e la Terra torna a respirare

Lo avevamo visto ancora dopo le prime settimane di quarantena in Cina: il Covid-19, il virus cinese che sta piegando il mondo intero, ha quasi fatto un favore alla natura.

Così, a poche settimane dal blocco totale, la Cina aveva ripreso a respirare. Lo stesso è poi accaduto in Italia e, lentamente, sta iniziando ad accadere anche nel resto del mondo.

La natura, da decenni messa a dura prova dallo sviluppo industriale e dall’inquinamento causato dall’uomo, si sta lentamente riappropriando dei propri spazi.

A Venezia, l’acqua dei canali è tornata limpida; nei mari sono tornati i delfini; in montagna gli orsi ed i cervi si avvicinano alle case; in campagna i cinghiali scorrazzano tra i campi.

Uno degli effetti più incredibili della mancanza di inquinamento si è recentemente visto a New Delhi, in India: da anni, la cappa grigia di polvere e smog impediva la visione del cielo e del suo naturale colore azzurro di giorno e delle stelle di notte. In questi giorni, invece, la grande sorpresa: l’aria è diventata così limpida che è addirittura possibile ammirare le bianche cime dell’Himalaya! Si tratta senza dubbio di un’esperienza nuova per la maggior parte della popolazione: il cielo limpido, infatti, era solo un vago ricordo degli abitanti più anziani delle maggiori città indiane.

Per un paese che, lo scorso anno, aveva visto 14 delle proprie città tra le 20 al mondo più inquinate, questo è sicuramente un grande avvenimento. Ma quanto durerà? Si teme infatti che la situazione possa addirittura peggiorare una volta che la quarantena sarà finita, proprio perché bisognerà recuperare il tempo “perso” restando a casa invece che andando al lavoro.

Durante questo periodo di stop globale, l’uomo, sta dimostrando di non essere essenziale a questo pianeta: ne è invece ospite e dovrebbe iniziare a portare più rispetto a tutto ciò che lo circonda.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

The same mountains from my home 😍 #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R — Abbu Pandit (@abbu_pandit) April 3, 2020

While we’re stuck at home, NATURE is taking advantage of COVID-19. Canals in Venice are clear with fish birds returning. Endangered sea turtles are able to lay eggs on normally busy beaches. Air pollution way down in cities & remote tropical islands healing after years of abuse. pic.twitter.com/Oua5MiwqTd — Anthony Farnell (@AnthonyFarnell) April 3, 2020

Water in Venice is clear and Himalayan mountains can be seen from 140 miles for the first time since WW2 due to the lockdown which means less pollution. This is something very important that as a society we need to think about seriously! Hope everyone is safe! #cleanenvironment pic.twitter.com/yhM5YRNqlj — Rahul Banger (@brahul95) April 4, 2020

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍#punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020