Bonus di 600 euro in arrivo dall’INPS per oltre 26 mila trentini

In totale sono oltre 80 mila le domande presentate in tutto il Trentino Alto Adige per ottenere il bonus di 600 euro dall’Inps.

In particolare sono state inviate 40.272 domande in Trentino e 40.872 in Alto Adige.

Per quanto riguarda il Trentino, circa il 64% delle domande è stato approvato.

Pubblicità Pubblicità

In dettaglio, 26.683 bonus da 600 euro sono in pagamento per i lavoratori del Trentino e altri 25.030 per quelli dell’Alto Adige.

l’INPS sta definendo le restanti domande.

Ieri sono arrivati i primi accrediti che continueranno fino a venerdì.

Il governo sta pensando di estendere fino ad 800 euro il bonus per il prossimo mese.

In tutta Italia sono state compilate più di 4 milioni di domande, e il Trentino Alto Adige rappresenta solo il due per cento del totale.

Per il bonus spesa messo in campo dalla provincia di Trento ieri l’assessore Segnana, ha ricordato che fino alle 13.00 erano state presentate ben 10.674 delle quale 8.238 accolte con 6000 accrediti bancari già effettuati. 1.054 sono state respinte e 1.372 sono in sede di valutazione.