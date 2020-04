A Milano i cavalli aiutano i sanitari a ridurre lo stress da Covid-19

Cavalli in prima linea per aiutare i sanitari impegnati nelle corsie dell’Ospedale Niguarda di Milano a ridurre lo stress accumulato in queste difficili settimane.

“Molti soffrono di una mancata relazione stretta con i pazienti che stanno curando, o causa della gravità della malattia, o perché “ingabbiati” in tute da astronauti che non gli permettono quel contatto a cui erano abituati” – spiega la psicologa del Centro.

Per aiutare i sanitari a combattere lo stress dato dalla attuale situazione sanitaria, sono entrati in scena sette cavalli ospitati nel Centro di Riabilitazione Equestre Vittorio di Capua, maneggio ospitato nel complesso del Niguarda, le cui attività sono sospese da settimane. Qui, ci si occupa di terapia assistita con i cavalli, nei percorsi di cura dei bambini con disturbi della sfera psicomotoria, cognitiva ed emotiva. Per questo motivo è sembrata subito un’ottima idea quella di coinvolgere i sanitari del centro in un progetto volto a alleviare il loro stress e per aiutarli a ristabilire un proprio equilibrio ed a percepire una positiva condizione di benessere.

“Nel Centro di Riabilitazione Equestre Vittorio di Capua è quindi possibile partecipare ad un’esperienza individuale o in piccoli gruppi. Il primo incontro è finalizzato a far conoscere all’operatore gli spazi del centro ed i cavalli, cogliendo l’occasione per un approfondimento sul progetto, che prosegue concordando poi via via i successivi incontri settimanali e le attività con gli animali.” è possibile leggere sul sito web.

Nelle prime due settimane dall’inizio di questo progetto, sono già trenta le persone, tra medici e infermieri, che prima o dopo il turno in corsia sono andati a prendersi cura dei cavalli del centro e a ricaricare le batterie prima o dopo una lunga e dura giornata di lavoro.

