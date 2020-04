Ripresa allenamenti atletica, FIDAL: «Stiamo costruendo un gruppo di lavoro per proporre un piano di riapertura»

Nelle ultime ore il mondo dell’atletica Trentina si spacca in due.

Da un parte chi ha richiesto alla Provincia di poter riprendere gli allenamenti rispettando le distanze sociali e l’uso della mascherina, dall’altra invece una parte di società che per ora non intendono iniziare l’attività sportiva, anche per paure di eventuali conseguenze legali.

All’articolo pubblicato stamane sul nostro giornale, dove venivano riportate le due tesi diverse, risponde prontamente il presidente della Fidal Fulvio Viesi.

Pubblicità Pubblicità

Lo fa attraverso una comunicato che pubblichiamo integralmente.

IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA FIDAL – In questo periodo di forzata chiusura in casa per il rispetto e la tutela di tutti noi, l’esigenza ed il desiderio di tornare a praticare lo sport si fa sempre più forte.

Ma non per questo dobbiamo lasciarci andare o scadere in polemiche: oggi è ancora tempo di stare a casa, come da indicazioni delle istituzioni e della stessa FIDAL che ha previsto la sospensione degli allenamenti fino al 3 maggio. Ma il domani è sempre più vicino.

Ed il Comitato FIDAL Trentino vuole farsi trovare pronto e proprio per questo è in azione per individuare i possibili step di una progressiva riapertura all’attività, nella speranza che questo giorno possa davvero essere il più vicino possibile, nel rispetto – come detto in precedenza – della salute collettiva.

Con riferimento anche alle notizie uscite in queste ore sugli organi di informazione, siamo ad informare come sia in fase di costituzione un gruppo di lavoro che andrà a coinvolgere rappresentanti di tutte le parti in causa del nostro mondo (dirigenti, tecnici, atleti, medici sportivi) e che si incaricherà di recepire le richieste del territorio nel tentativo di individuare un piano di azione ragionevole e condiviso da proporre in vista della riapertura.

Pubblicità Pubblicità

Un momento in cui serviranno necessariamente pazienza, consapevolezza, ragionevolezza, autodisciplina e regolamentazione da parte di tutti.

Siamo in una situazione di emergenza, ma la consapevolezza di come lo sport e l’attività fisica in generale siano fondamentali per la salute ed il benessere può e deve aiutarci ad individuare le migliori soluzioni possibili.

Superfluo dire come in tutti noi sia forte la voglia di tornare a correre, saltare, lanciare, marciare, ma allo stesso tempo solo l’impegno e la disponibilità comune può permettere di studiare un piano di ripresa sostenibile e rispettoso. Nei prossimi giorni seguiranno nuove indicazioni da parte nostra; nel frattempo l’invito è sempre quello di rispettare le indicazioni delle istituzioni – tanto gli obblighi quanto i divieti – per garantire il più rapido e positivo superamento della fase più acuta del contagio.

Abbiamo tenuto duro fino ad ora, non è ancora il momento di mollare la presa. Ma è tempo di pensare al futuro. Insieme e cum grano salis.