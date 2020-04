La Fondazione Cassa Rurale Val di Non premia i giovani: in palio sei borse di studio per tesi di laurea sullo sviluppo della Valle

Sei borse di studio, del valore 2.500 euro ciascuna, per tesi di laurea magistrale sullo sviluppo economico futuro dell’Anaunia.

È questa la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa Rurale Val di Non, che intende premiare sei giovani laureandi che abbiano intenzione di approfondire le prospettive dell’economia in Val di Non.

Si fanno così concrete le possibilità per i giovani di approfondire alcune tematiche aperte durante il convegno organizzato dalla Fondazione il 3 dicembre scorso dal titolo “Economia in Anaunia: uno sguardo tra storia e prospettive”.

Pubblicità Pubblicità

“Siamo ai nastri di partenza di un bando per l’assegnazione di sei borse di studio ai nostri giovani interessati ad approfondire, a vario titolo e con ampio spazio di azione, aspetti diversi, i più compositi e variegati possibili, incentrati su tutto quello che può riguardare l’economia e lo sviluppo della Val di Non” spiega Dino Magnani, presidente della Fondazione Cassa Rurale Val di Non.

Dall’analisi del passato all’approfondimento di azioni presenti, fino alle ipotesi sul futuro. Lavori e progetti che potranno poi essere presi in considerazione da giovani imprenditori e magari stimolare iniziative di start-up innovative.

“In questo momento storico nel quale le paure paventate in alcuni film di fantascienza si sono fatte purtroppo realtà, credo sia importante e significativo poter sperare nella progettazione di un nuovo futuro – prosegue Magnani –. Un futuro che possa coniugare economia con benessere sociale, progresso umano e sviluppo sostenibile. Sapersi relazionare con tolleranza e aiutarci, cooperando”.

Pubblicità Pubblicità

Condizioni di uno sviluppo, quindi, in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni di questa generazione, senza compromettere la possibilità alle generazioni future di realizzare i propri.

“Questi giorni di ‘riposo forzato’ ci hanno anche permesso di valutare il grande valore della mobilità e dello stare insieme – aggiunge il presidente –. Il ripensare a un’economia più a misura d’uomo, registrata e tarata non per il consumismo fine a se stesso ma principalmente al servizio degli esseri umani”.

Il bando è aperto ai residenti in Val di Non (sarà esteso ai non residenti esclusivamente nel caso rimanessero borse di studio non assegnate) che nell’anno accademico 2019-2020 siano iscritti almeno al secondo anno di una qualsiasi laurea magistrale e intendano laurearsi entro il 30 giugno 2021.

Studenti, perciò, che stiano redigendo o abbiano intenzione di redigere la tesi di laurea su un tema potenzialmente in grado di contribuire alla miglior comprensione del sistema economico della Valle, delle sue caratteristiche e peculiarità, oppure che proponga idee che possano contribuire allo sviluppo dell’economia locale.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata solo in formato elettronico entro il 31 agosto 2020 all’indirizzo fondazione@crvaldinon.it, indirizzo a cui si potrà scrivere anche per avere maggiori informazioni o richiedere il bando completo.

Inoltre è possibile visualizzare e approfondire il bando anche sul sito internet della Cassa Rurale Val di Non www.crvaldinon.it nella sezione dedicata alla Fondazione.

La Fondazione ci tiene anche a ringraziare la Cassa Rurale Val di Non presieduta da Silvio Mucchi e diretta da Massimo Pinamonti, in prima linea per sostenere e promuovere i progetti della Fondazione stessa rivolti al territorio.

“Voglio infine rivolgere un grande ‘in bocca al lupo’ – conclude Dino Magnani – a tutti i partecipanti, e mi auguro siano molti, che vorranno mettersi in gioco per dare una scossa alla nostra valle e che aspirino a salire “sulle spalle dei giganti” – come cita l’incipit del volume promosso da Fondazione e Cassa Rurale Val di Non, curato da Alberto Mosca e intitolato ‘Economia in Anaunia’ – a volgere lo sguardo oltre i confini dell’oggi, per aprire una nuova pagina di sviluppo e crescita economica futura”.

Per informazioni e regolamento sul bando è possibile accedere al sito www.crvaldinon.it oppure seguire la pagina Facebook della Cassa Rurale Val di Non per rimanere sempre aggiornati.