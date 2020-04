In cerca di idee per superare la quarantena? Ecco i consigli del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cles

Loro sono Alessia, Beatrice, Benedetta, Caterina, Denny, Elena, Elisa, Emily, Ermes, Giorgia, Giulio, Jamiro, Jeta, Michael, Noemi, Veronica, frequentano tutti la prima o la seconda classe della Scuola Secondaria di Primo Grado a Cles e fanno parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cles.

Sono stati infatti eletti dai loro compagni nel 2019 e da quel momento collaborano con il Comune per proporre idee e iniziative per i giovani e non solo.

In queste lunghe giornate a casa i 16 “consiglieri junior” hanno pensato, giustamente, che occorrono sempre nuove idee per stare bene.

Pubblicità Pubblicità

Così queste ragazze e questi ragazzi clesiani hanno deciso di inventarsi dei modi simpatici di offrire il proprio sostegno in questi giorni di quarantena attraverso ricette, lavoretti, giochi, esperimenti, consigli.

“L’importante – dicono loro – è rendere questo periodo ricco e attivo, nonostante tutto!”.

Così qualche giorno prima di Pasqua è uscito il primo “numero” della nuova proposta “Consigli dal Consiglio”.

Pubblicità Pubblicità

Insieme al pensiero positivo del giorno, sono state fornite da Elisa le indicazioni per realizzare un “porta ovetti di Pasqua” , visto che in questo periodo spuntano ovetti di cioccolato di ogni tipo, mentre Giorgia ha pubblicato i passaggi da seguire per la realizzazione di un “segnaposto pasquale”.

Non poteva mancare una gustosa ricetta per preparare delle mousse salate veloci per tartine o vol au vent da far invidia ai ristoranti stellati di mezzo mondo.

In attesa dei prossimi consigli su come trascorrere la quarantena divertendosi, è possibile raccontare qualcosa, far sapere ai ragazzi cosa si pensa o anche solo illustrare come si sta passando questo periodo scrivendo un’e-mail all’indirizzo ccr.cles@gmail.com.