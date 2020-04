Il video realizzato dai Minipolifonici in lockdown, Eddy Serafini: «La musica come mezzo di comunicazione»

12 ragazzi dagli 8 ai 19 anni con il loro insegnante di chitarra prof. Eddy Serafini della Scuola di Musica “I Minipolifonici” di Trento, si sono messi in gioco e hanno realizzato un video musicale che vuole essere, oltre ad un progetto di aggregazione (seppur virtuale), un’occasione per diffondere attraverso la musica un messaggio di positività e di augurio; ognuno di loro ha voluto inserire un proprio pensiero: chi un ringrazia medici e operatori sanitari, chi dedica un pensiero ai propri cari, chi sprona tutti a non mollare e chi ringrazia la musica per esserci in questo momento.

«Circa 10 giorni fa ho proposto ai miei allievi questa iniziativa (sull’onda di molte altre) ma volevo fosse un contributo leggermente diverso: hanno risposto subito entusiasti. Ho voluto coinvolgere tutti indipendentemente dal loro livello (parliamo anche di bambini che hanno preso in mano una chitarra 4 mese fa per la prima volta) e ognuno con i propri mezzi» – spiega il prof.

E ancora: «La musica è un forte mezzo di comunicazione che riesce toccare “corde” a livelli profondi dell’essere umano. Chi suona ha anche questa responsabilità e ho voluto dimostrarlo anche ai ragazzi in questa occasione: loro stessi, ognuno con le proprie abilità e singolarità, possono essere tasselli di un puzzle rivolto a dare speranza, un ringraziamento a chi sta lavorando duramente negli ospedali, anche un momento di sollievo, un messaggio di speranza ai loro coetanei o conoscenti lontani. La musica ha anche uno scopo sociale e educativo molto importante in cui credo molto».

Pubblicità Pubblicità

Secondo Eddy Serafini in questo periodo la cultura, l’arte e in particolare la musica si è imposta come un’esigenza di espressione e di comunicazione forte.

«Sto pensando, sorridendo, – aggiunge – ad uno dei messaggi che in questi giorni girava sui social, chiaramente una provocazione ma spero faccia riflettere: “Se pensate che gli artisti siano inutili, provate a passare la quarantena senza musica, libri, film, poesia, teatro, pittura…”; è chiaro che l’arte non è solo questo, ma …è anche questo! Mi auguro che questo momento di grandi cambiamenti, segni anche un nuovo inizio e una consapevolezza (e rispetto) maggiore da parte di tutti verso l’arte come ossigeno e crescita per la società. Con orgoglio che dico: “Bravi i miei piccoli chitarristi!”»