«Grazie alla Voce del Trentino e a tutti i giornalisti della stampa libera»

Spett. le Direttore,

vorrei intervenire a latere della querelle innescatasi tra l’editore della Voce del Trentino Roberto Conci e il consigliere provinciale che siede nei banchi di opposizione al governo, Paolo Ghezzi esponente di Futura, non tanto per fare l’avvocato difensore di Conci, che ha dimostrato abili doti di autotutela e di ricusazione delle contestazioni limacciose mosse nei suoi confronti e più in generale nei confronti del suo giornale, che, (fra parentesi) numeri alla mano, dimostra essere uno strumento di informazione molto apprezzato dai lettori trentini/italiani.

Voglio invece, questo si, dichiarare il mio personale apprezzamento per il lavoro svolto dalla redazione sotto la sua guida, con la sua squadra di collaboratori in pochi anni ha saputo saccentemente far crescere il suo quotidiano on line indipendente in maniera sempre più esponenziale.

Evidentemente questa ascesa in un momento in cui i giornali locali invece stanno subendo un crollo di mercato può aver agito da detonatore per i giornali ormai chiaramente di “regime” a mettere in moto il vecchio e mai tramontato sistema della Macchina del fango.

Macchina del fango molto in voga nel rancoroso linguaggio giornalistico e politico, per la sua potenza evocativa nell’indicare l’azione coordinata di un gruppo di pressione, soprattutto attraverso i centri detentori di potere, volta a delegittimare o ledere l’onore e la credibilità di una persona giudicata avversaria (di un gruppo politico o di una qualsiasi altra lobby) ovvero infamarne o screditarne l’immagine pubblica allo scopo di intimidirla, punirla o condizionarla, influenzando così il giudizio dell’opinione pubblica nei suo confronti.

Il giornale la “Voce del Trentino”, vorrei dire, offre ospitalità e spazi di interlocuzione anche a validi professionisti che spesso mettono a loro disposizione le loro conoscenze per dare informazioni e risposte ad argomenti di complessa e comprovata competenza professionale e curriculare.

Porto l’esempio della tematica dei minori sottratti in maniera spesso arbitraria e molto spesso illegittima dalla lettura attenta dei documenti legali.

L’editore ed anche il direttore del giornale sono stati i primi ad occuparsi con una costante attività divulgativa, dimostrato grande sensibilità e disponibilità ad accogliere le “voci dei senza voce”, le loro drammatiche storie ed il lavoro che con grande fatica professionisti del settore e attivisti del ramo cercano di portare avanti a più livelli amministrativo e legislativo per riformare un sistema che ormai notoriamente è risaputo distorto e estremamente fallace.

Ecco questo è solo uno degli esempi del grande afflato sulle tematiche sociali che in questo giornale si possono trovare. Trattazione di tematiche che dovrebbero essere nelle corde vocali di una sinistra che si batte per i diritti civili alla quale dice di appartenere idealmente il dott. Ghezzi salvo poi trovarsi su questa tematica dall’altra parte della barricata ossia tra quelli che il sistema di tutela minorile così come è lo vuole mantenere intonso, tanti sono gli intrecci di affari ed interessi che nella rete su cui si basa si autoalimentano e garantiscono reciprocamente.

Anche per i disabili il giornale ha dedicato un forum apposito per trattare le problematiche che vivono i famigliari con al loro interno queste situazioni che sono fortemente impattanti per la conduzione del menage familiare, con carichi estremi lasciati spesso ai soli genitori o stretti famigliari.

Non mi pare che queste siano tematiche “razziste” le definirei piuttosto di alta valenza sociale perché anche solo parlarne in un forum rappresenta davvero un valido strumento di conoscenza e di strumento di grande importanza sociale.

Che poi nella Voce del Trentino si trattino anche tematiche che riguardano l’ordine pubblico del nostro territorio e la sicurezza più in generale direi che è quanto di più attinente con il sentimento dei Trentini.

In qualità di esponente politico di Forza Italia posso garantire che ogni giorno sono oggetto di segnalazioni di comportamenti illeciti da parte di extracomunitari o di soggetti indigeni che spadroneggiano nella nostra città e nei nostri sobborghi, in totale inosservanza delle più elementari regole del rispetto per l’ambiente, per i suoi abitanti e per le persone oneste che sono radicate da generazioni nel proprio territorio come cittadini soggetti al regime dei cittadini (pagandone lautamente le tasse dirette ed indirette).

In questo periodo di Coronavirus poi ,in cui ognuno di noi sta vivendo una limitazione di libertà riferita alla propria mobilità ma anche alla frequentazione di altro genere ludico/ricreativo vedere che ci sono due metri e due misure per i cittadini regolari e per gli irregolari, rende ( le telefonate ed i messaggi che raccolgo costantemente ne sono l’emblema), ancora più incandescente il clima di “intolleranza” e di pruriginoso rifiuto di assoggettarsi a “regole che per taluni si applicano e per gli altri si interpretano”.

Grandi inchieste sono state svolte poi sulle pagine del giornale, inchieste scomode, inchieste verità, inchieste che richiedono il coraggio di essere liberi nel denunciare la mala gestio pubblica, il malcostume e il lassismo imperante.

E’ dimostrare di amare la propria terra ed i trentini scrivere e dare spazio alle notizie.

E’ un nostro diritto fondamentale sancito dalla Carta costituzionale dall’art. 21. Il ruolo del giornalista è quello di indagare e raccontare la realtà mettendo in discussione, se necessario.

Diceva nel 1848 il noto storico francese Jules Michelet “la stampa svolge una missione estremamente utile -quella di censura permanente sugli atti di potere”.

Ho sentito forte il bisogno di intervenire in merito per portare solidarietà autentica ad un uomo libero che sicuramente avrà una sua area di riferimento politico o forse neanche ma comunque si batte perché a noi “liberi battitori” venga consentito di non essere zittiti e silenziati dato che altrove non avremmo mai trovato “casa” per le nostre non allineate iniziative e proposte.

Inoltre aggiungerei che ci dà modo di non sentirci diversamente frustrati dal fatto che le nostre iniziative ed i nostri interventi altrimenti sarebbero lettera morta spesso sugli altri media locali.

Grazie dunque alla “Voce del Trentino” ed a tutti quei giornalisti liberi della stampa libera.

Gabriella Maffioletti Vice coordinatrice di Forza Italia

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it