Cultura: 500 mila euro per 8 soggetti legati allo spettacolo

Sì alla delibera di Mirko Bisesti in quinta Commissione

E’ stata la quinta Commissione presieduta da Alessia Ambrosi, ad inaugurare oggi le sedute in videoconferenza degli organismi legislativi del Consiglio provinciale di Trento.

Nel pomeriggio si è svolto l’incontro tra i commissari e l’assessore alla cultura Mirko Bisesti.

Oggetto, l’illustrazione e l’espressione di parere sulla delibera della Giunta che prevede la ripartizione del capitolo per fondo unico provinciale per lo spettacolo per gli esercizi finanziari 2020-21.

L’assessore ha spiegato che l’importo di circa 500 mila euro per il 2020 e per il 2021 è distinto sulle categorie esistenti, e prevede il finanziamento di 8 soggetti, secondo criteri qualitativi e quantitativi per l’assegnazione.

Tra questi, la Filarmonica di Rovereto, la Filarmonica di Trento e altre realtà di danza e teatro come la Compagnia Abbondanza Bertoni, Evoè Teatro, la Compagnia Arditodesio ecc.ecc

Anche il mondo della cultura sta risentendo di questo lockdown, ha osservato Bisesti, tuttavia c’è un gran fermento di riflessione su come immaginare il futuro, in particolare dei settori dell’arte e dello spettacolo, letteralmente stravolti da questa situazione emergenziale.

Questo comparto, ha aggiunto, resta per noi prioritario, per questo stiamo ragionando affinché la ripartenza non ci trovi impreparati.

Nella replica agli altri membri della commissione l’assessore Bisesti ha chiarito che è stato già confermato in maniera ufficiale ai soggetti culturali del Trentino l’impegno per il 2020, fermo restando che si stanno già riprogrammando e rivedendo molte delle attività future, alla luce della situazione intervenuta.

Questa è una anticipazione, si sta lavorando ad un piano unico per la cultura che affronti l’emergenza in atto e per questo l’assessore ha auspicato la disponibilità dei commissari ad un confronto e ad una collaborazione.

Sui quesiti puntuali: alle scuole musicali ho chiesto di mandarmi una posizione ufficiale comune, perché ci sono proposte divergenti; quanto ai finanziamenti di altri progetti, siamo in attesa del vaglio definitivo della ragioneria per offrire risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dalla determina di inizio marzo.

Tutti i partecipanti della commissione hanno data parere favorevole con l’eccezione di Ghezzi che si è astenuto