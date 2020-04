Silvio Berlusconi dona alle famiglie trentine 400 pacchi alimentari

La notizia è stata data dal coordinatore regionale di Forza Italia Giorgio Leonardi alla vigilia della S. Pasqua dopo una lunga telefonata.

Silvio Berlusconi donerà 400 pacchi alimentari a molte famiglie trentine in questo tremendo momento storico.

Saranno trasportati con un camion privato in Trentino già nei prossimi giorni. La consegna sarà coordinata direttamente da Giorgio Leonardi, il coordinare del partito in Trentino.

Il cavaliere conferma quindi ancora una volta la grande generosità ed il senso di appartenenza alla comunità che denotano la personalità di grandi uomini dotati di grande cuore.

L’iniziativa della famiglia Berlusconi non si fermerà comunque solo alla nostra Regione ed è già stata avviata in Liguria dove i pacchi sono stati consegnati a Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo e proseguirà in altre Regioni Italiane.

Il suo gesto è di concreto sostegno alle famiglie, che a causa di questa tremenda situazione creata dal Coronavirus ha determinato una emergenza sanitaria di larga scala comporta anche per moltissime famiglie italiane/trentine un drastico calo delle risorse economiche.

In una lettera scritta al giornale il presidente di Forza Italia lancia un forte appello agli italiani, dicendo che questo periodo pasquale è stato diverso per tutti.

Il suo pensiero di affetto alle persone sole, agli anziani e a chi soffre. Berlusconi definisce questo tempo della emergenza sanitaria un dramma collettivo che cambierà profondamente il nostro modo di vivere.

E con il solito ottimismo che lo contraddistingue egli manda agli italiani nei suoi Auguri Pasquali un messaggio di speranza convinto che usciremo presto da questa emergenza sanitaria e che questa immane pandemia sarà l’occasione per cambiare molte cose ed affrontare tanti nodi del governo che ora tornano al pettine.

Ripartire da impresa e lavoro queste le azioni immediate. Ha delineato anche il modo per uscire da questa crisi tagliando la burocrazia e le tasse. La lettera si conclude con i ringraziamenti ai medici, al personale sanitario, agli infermieri ed agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, ai volontari, alla protezione civile, a tutti quelli che stanno mettendo a rischio la propria vita per quella degli altri.

Sul gesto di Berlusconi è intervenuta il vice coordinatore di Forza Italia Gabriella Maffioletti: «Credo che in un momento come questo dove fare politiche di annunci e di aiuti pubblici che rischiano di non arrivare mai, filtrati da una prassi burocratica che dilata i tempi e ne impedisce a volte l’ottenimento dei benefit, sia un atto di indiscussa generosità da qualsiasi fonte provenga».

E ancora: «Nel caso nostro dobbiamo dire che Silvio Berlusconi non è nuovo a questo genere di iniziative veloci ed immediate che provengono dalla ricchezza privata e non dalle casse dello Stato. Noi del coordinamento di Forza Italia Trentino non possiamo che essere orgogliosi e grati al nostro leader che con questo gesto ha voluto dimostrare una grande attenzione al nostro territorio ed alle famiglie trentine» – Conclude Gabriella Maffioletti

«In un momento di forte difficoltà anche per la popolazione Trentina – afferma invece Katia Vasselai responsabile del movimento «Azzurro Donna» – il Presidente Berlusconi dimostra ancora una volta la sua grande generosità e l’umanità che da sempre lo contraddistingue. Non posso dunque che ringraziarlo sia personalmente sia a nome del movimento Azzurro Donna di Forza Italia che rappresento per la Regione Trentino Alto Adige».