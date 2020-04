Lotta al coronavirus: l’asmatico e la psicoterapeuta, due sanzioni controverse a Trento

Sono state oltre 200 le sanzioni elevate dalle forze dell’ordine nel week end di Pasqua e oltre 400 l’ultima settimana.

Fra questo due sanzioni sono state piuttosto singolari.

La prima riguarda una psicoterapeuta stava rincasando a piedi dopo aver lavorato nel proprio studio a Trento.

La distanza fra lo studio e l’abitazione è di circa due chilometri. Durante il suo rientro a casa è stata bloccata e controllata dalle forze dell’ordine

Per lei è scattata subito la multa. La donna aveva con sè l’autocertificazione e i documenti del Consiglio nazionale degli psicologi. Però i documenti in suo possesso non sono serviti a nulla perché le Forze dell’ordine hanno usato per lei un comportamento inflessibile.

L’episodio, come altri, è in realtà controverso. Il decreto del 22 marzo del 2020 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri afferma che il lavoro dello psicologo può essere mantenuto in quanto rientra fra le professioni sanitarie. Vedremo che succederà in caso di eventuale ricorso.

Un altro caso controverso è avvenuto a Piedicastello nel fine settimana e ha riguardato un ragazzo asmatico di Cristo Re.

Dopo aver acquistato nella farmacia del rione un farmaco, tornato a casa si è accorto la farmacia aveva sbagliato fornendo al giovane un’altra medicina che non centrava nulla con la sua patologia.

Con l’intento si cambiare il farmaco l’indomani si è recato nella stessa farmacia, trovandola però chiusa. A questo punto ha deciso di spostarsi, vista l’urgenza, alla vicina farmacia di Piedicastello.

Per uscire di casa una sola volta il giovane ha deciso di prendere il cane per portarlo a spasso caricandolo sulla macchina e dirigendosi in direzione di Piedicastello.

Arrivato nella piazza di Piedicastello il giovane, vista l’impellenza del suo cane, ha dovuto fermarsi nella piazza che dista a pochi metri dalla farmacia. Nel mentre però sopraggiungeva una pattuglia delle forze dell’ordine che stabilita la distanza eccessiva dalla sua abitazione per portare a passeggio il cane lo ha multato con 533, 33 euro di multa.

Gli agenti non hanno tenuto conto del bisogno di cambiare il medicinale da parte del giovane che aveva con sè le ricette e il farmaco vecchio a dimostrazione dell’errore. (vedi foto) Ora sarà il ricorso anche in questo caso a fare luce sulle ragioni delle controparti.