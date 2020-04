L’appello di Tiziano Uez: «Sosteniamo lo sport di squadra della città!»

Sosteniamo lo sport di squadra d’eccellenza della città!

E’ un appello a non lasciare sole le società che tanto hanno dato alla nostra città quello che l’Amministrazione comunale – per bocca dell’Assessore allo sport Tiziano Uez – fa agli sponsor sia istituzionali che privati.

Il forzato stop ai campionati sta mettendo il mondo dello sport a durissima prova ed in particolare Trentino Volley e Aquila Basket, società che operano a livello professionistico sia nazionale che europeo.

Il danno è sportivo, sociale, organizzativo ma anche e soprattutto economico.

Ma non è solo il presente a preoccupare i dirigenti delle due squadre orgoglio della città, è anche – per non dire soprattutto – il futuro.

Quando ripartirà il prossimo campionato, ma soprattutto come? L’ipotesi di una ripresa con un terzo del pubblico, per ovvi motivi di distanziamento, e conseguentemente di incassi ridotti è tutt’altro che remota. E non sono solo le prime squadre a risentire del terribile contraccolpo per l’emergenza coronavirus, ricordiamo quanti giovani militano con i colori di queste due compagini: parliamo di centinaia di atleti.

In questo scenario non è assolutamente pensabile far mancare alle due società il supporto degli sponsor che in questi anni hanno dato un preziosissimo sostegno alla complessa e onerosa gestione dei campionati – sia professionistici che giovanili – di Trentino Volley e Aquila basket.

Trento è l’unica città d’Italia che ha due squadre che militano nel massimo campionato in due discipline sportive diverse.

“Il nostro è un caloroso e sentito appello – sottolinea l’Assessore Uez – In ballo non c’è solo il blasone sportivo ma anche – non dimentichiamolo – molti posti di lavoro, occasioni di socializzazione e di crescita sociale.”

Sosteniamo lo sport di squadra della città. Continuiamo a supportare le due società che fanno conoscere il nome di Trento in Italia e in Europa.