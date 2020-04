Dalzocchio (lega): «Da Zeni solo la solita polemica scomposta»

Il Trentino con l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente Fugatti è la prima regione d’Italia che inizia la fase 2.

Il presidente Fugatti, nel corso della diretta, ha illustrato i contenuti della nuova ordinanza, che in parte riprende il Dpcm del 10 aprile.

L’ordinanza proroga fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, consente l’apertura delle attività produttive all’aperto, ma non consente la riapertura di librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bambini e neonati.

Pubblicità Pubblicità

Tra le novità l’obbligo da domani di indossare le mascherine anche sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Per l’ex assessore alla sanità Luca Zeni (PD) nonostante il provvedimento, che rimette in moto l’economia del Trentino, la giunta «sarebbe in stato confusionale».

Nella sua intervista rilasciata oggi ad un media provinciale la Giunta Fugatti sarebbe «Inerte. Disorientata. Debole. Poco lucida. Incapace di progettare subito un futuro che per colpa del Coronavirus sarà terribilmente difficile. Anche in Trentino, ormai sempre più ex isola felice».

Insomma per Luca Zeni, l’ex assessore della sanità trentina che ha chiuso quasi tutti i punti nascita del Trentino, l’ospedale di Mezzolombardo e ridimensionato quello di Borgo Valsugana la giunta di Fugatti è tutto questo.

Luca Zeni è entrato nel guiness dei primati della storia della politica Trentina anche per aver fatto scendere in piazza a Cavalese oltre 2.000 persone che lo contestavano. In Trentino non era mai successo ad nessun assessore.

Su Zeni anticipiamo che nei prossimi giorni presenteremo un dossier molto approfondito sul lavoro fatto durante i suoi 4 anni da assessore della sanità trentina nella precedente legislatura.

Dopo le dichiarazioni di Zeni a stretto giro di posta è arrivata la replica della capogruppo della lega in consiglio provinciale Mara Dalzocchio.

“Da quando, alcuni giorni fa, il consigliere del Pd Luca Zeni ha interrotto il suo purtroppo breve digiuno mediatico, da parte sua è un continuo ripetersi di critiche al quanto pretestuose all’indirizzo della Giunta provinciale. L’ultimo esempio lo ha su L’Adige di oggi, dove il consigliere sostiene che l’Amministrazione provinciale verserebbe in «stato confusionale» e in «chiara difficoltà», data la supposta assenza di una «linea» e della capacità di «giocare d’anticipo». Ancora una volta, insomma, un attacco scomposto basato su scarsa memoria.” – esordisce la nota di Dalzocchio

E ancora: “Se infatti il collega del Pd proprio ci tiene a parlare di incapacità di «giocare d’anticipo», anziché a Trento farebbe meglio a guardare a Roma, dove il governo italiano – sostenuto dal suo partito – ha adottato contro l’epidemia una strategia graduale rivelatasi tragicamente fatale, come denunciato dal New York Times (non esattamente una testata salviniana) dieci giorni fa in un’analisi a firma di Allison McCann, Nadja Popovich e Jin Wu. Ma, a quanto pare, lo «stato confusionale» – questo sì gravissimo – del governo sostenuto dal Pd, al collega Zeni, non sembra interessare. Curioso, poi, che si ascriva alla Giunta Fugatti l’incapacità di «giocare d’anticipo» quando fu proprio il Governatore del Trentino, firmando una lettera del 3 febbraio, a chiedere vigilanza scolastica sui minori rientrati dalla Cina: il 3 febbraio, ripeto, quando ancora il Pd e compagni erano impegnati in «aperitivi contro la paura» e nella memorabile campagna «abbraccia un cinese». Insomma, la sensazione è che il collega Zeni farebbe meglio a dismettere i panni del professorino ricordandosi che una pandemia neppure lui, con tutto il suo invidiabile acume, l’aveva mai vista”.

“Ne consegue l’opportunità di smetterla con dichiarazioni velenose, termina la nota della capogruppo della lega – che oltretutto nulla aggiungono a quelle proposte di cui il Trentino ha bisogno e che non devono essere discusse sulla stampa locale bensì all’interno delle sedi istituzionali. Auspico pertanto che si possa andare oltre, perché è inutile parlare di “Fase 2” e invocare una “ripartenza” se le minoranze consiliari – o almeno una parte di esse – continuano con lo stesso teatrino pre coronavirus, quando ancora certe uscite erano quasi tollerabili. Ora il tempo delle battute è finito e tocca fare sul serio. Ne va del futuro stesso del Trentino e del nostro Paese”.