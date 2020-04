Coronavirus, fase 2: ecco chi riapre in Italia

La mini apertura di Conte non ha avuto molto successo; alla riapertura di librerie (ma in questo caso a Trento sono stati per primi i titolari degli esercizi ad esprimere parere negativo) cartolerie e i negozi per bambini, a dire subito di no sono stati i governatori di Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto. (qui articolo sulle attività che vengono riaperte in Trentino)

In effetti la decisione di Conte aveva ben poco senso.

Le librerie si sono attrezzate per la vendita online e consegna a domicilio, cartolerie e articoli per bambini avrebbero dovuto vincere la concorrenza di internet ed in più molti sono locali piccoli, dove le misure di sicurezza non si possono osservare ed in questi casi le spese sono inferiori a restare chiusi, piuttosto che aprire.

Ma vediamo quali saranno le modalità della riapertura delle altre attività in Italia come da quanto riportato sul decreto Conte

Riprendono gli studi professionali, non solo architetti e ingegneri, ma più genericamente le attività scientifiche e tecniche quindi anche avvocati e notai.

Riparte la filiera del legname, dalle aziende che si occupano di silvicoltura, l’industria del legno e dei prodotti in sughero ( esclusi i mobili), le fabbriche di macchine per l’agricoltura ed il commercio all’ingrosso di carta e fertilizzanti.

Per i negozi ci sanno orari d’apertura prolungati per evitare le code e i supermercati possono tornare all’apertura domenicale.

Obbligatori guanti mono uso, disinfettante e mascherine. Se l’apertura graduale proseguirà, gli ultimi in ordine di tempo a regolarizzare la propria attività saranno i dentisti e i tatuatori.