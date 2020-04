Bonus 600 euro sul conto dal 15 aprile: ora Governo lavora ad altri aiuti

Dopo tante settimane di chiusura forzata arrivando ad un forte rallentamento sia dal punto di vista economico che lavorativo, potrebbero arrivare domani, 15 aprile i primi fondi sbloccati da INPS e Ragioneria dello Stato e messi a disposizione dal Decreto “Cura Italia”.

Infatti, gli aventi diritto cominceranno domani, a ricevere sul proprio Conto Corrente quanto dovuto, con priorità al bonus da 600 euro destinato alle P. Iva, lavoratori stagionali e co.co.co, per un totale di 4 milioni di di istanze.

Numeri importanti quelli pervenuti all’INPS in questi giorni, a cui vanno aggiunte tutte le altre categorie di aiuti, come i 200 mila congedi parentali richiesti, per la maggior parte già distribuiti dalle aziende ai propri dipendenti.

40 mila sarebbero invece, le domande per ricevere il bonus babysitter che l’INPS sarebbe pronta a pagare nel libretto di famiglia sempre a partire dal 15 aprile. Cospicua poi, è la parte relativa alla cassa integrazione, si parla di circa 300 mila aziende che ne hanno fatto richiesta per un totale di 4,5 milioni di lavoratori fermi a causa del Covid-19.

“ Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus, quello di pagare loro gli indennizzi previsti dal decreto entro la metà di aprile”: sottolinea il Ministro del Lavoro Catalfo, aggiungendo anche come il Governo stia lavorando in questo momento per creare nuovi e più consistenti elementi per generare altri aiuti.

In particolare, il prossimo decreto che ancora non ha data precisa, sarà più consistente in termini di risorse rispetto a quello di marzo, aumentando l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introducendo un reddito di emergenza dedicato alle fasce più deboli della popolazione.