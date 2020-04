Rovereto: grande successo ieri per il «Corona Party» organizzato in via Abetone

È finita in una vera e propria apoteosi la festa organizzata ieri in via Abetone a Rovereto.

L’idea era nata per caso domenica scorsa ed era stata organizzata fra pochi intimi sui balconi.

L’iniziativa era però piaciuta a tal punto da voler riproporla più in grande ieri giorno di Pasqua.

Pubblicità Pubblicità

Ad organizzarla insieme ad altri condomini è stato Stefano Terranova Dj molto conosciuto in Trentino che intrattiene dall’inizio dell’emergenza coronavirus i numerosi utenti con delle dirette musicali in streaming e su facebook interagendo anche con vari ospiti al telefono.

Terranova ha suonato e/o collaborato con le più importanti discoteche del Veneto, quali Hollywood, Berlpys, Dorian Grey, ed ha partecipato anche a festival internazionali, quali Movieland Music Festival, Rio Valli Music Festival, Xmax Music Festival, che lo ha visto condividere la Console con innumerevoli artisti internazionali.

Sabato gli organizzatori avevano avvertito tutti i vicini appendendo cartelli un po’ dovunque «Era giusto farlo per educazione e correttezza, chiedendo a chi non volesse partecipare di avere un pochino di comprensione per un paio di ore di musica» – sottolinea Terranova – dove erano riportate ore e data dell’evento nella speranza anche di avere una massiccia partecipazione.

Pubblicità Pubblicità

Nessuno si è tirato indietro ed è uscita la parte più bella dentro ognuno di loro in un momento dove la comunità è molto provata.

Casse sui balconi e, come si suol dire, musica a «manetta» per un paio di ore dove si sono viste ballare coppie scatenate, anziani sorridenti, bambini felici e cittadini che per un attimo hanno dimenticato la sofferenza e la privazione della libertà. La musica ha coinvolto altri condomini, anche a 500 metri di distanza, in un crescendo che ha abbattuto le barriere del coronavirus.

È stata anche l’occasione per festeggiare la nascita di Noemi, figlia di una coppia residente nello stabile nata pochi giorni fa.

Verso la fine dell’evento Stefano Terranova ha voluto ringraziare con un lungo applauso al microfono tutte le forze dell’ordine e gli operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea l’emergenza sanitario rischiando la vita propria e dei propri famigliari.

E come per incanto una pattuglia di Carabinieri è apparsa ma non per sanzionare tutti ma per unirsi e guardare divertiti lo spettacolo consigliando magari più tardi di abbassare il volume. È scattato anche un momento di grande sinergia fra la comunità anche quando sono arrivati i vigili urbani a salutare e filmare tutti.

L’iniziativa è stata commentata molto positivamente su tutti i gruppi social di Rovereto, da dove sono arrivati segni di supporto, solidarietà ed elogi per il bellissimo gesto che ha coinvolto decine di persone. All’evento hanno partecipato circa un centinaio di persone.

Sotto alcuni spezzoni video molto divertenti