Roberto Paccher guarito torna al lavoro. Fugatti pensa di aprire l’artigianato e i lavori all’aperto

«Dopo 3 settimane di quarantena è arrivato il via libera da parte dei medici per poter tornare al lavoro» – queste le prime parole del presidente del consiglio regionale Roberto Paccher.

Il presidente aveva manifestato alcuni sintomi legati alla perdita dell’olfatto dopo aver avuto un contatto fortuito con una persona poi risultata positiva al coronavirus.

Paccher è già al lavoro da alcuni giorni e domani presiederà un secondo ufficio di presidenza.

«Questa malattia è grave con degli effetti che possono perdurare nel tempo e per questo è giusto usare tutte la cautele e le misure per arginare il più possibile il contagio» – afferma ancora Paccher che svela che in queste ore il governatore Fugatti starebbe confrontandosi con la sua task force prendendo in esame con la massima sensibilità l’apertura di altre categorie economiche.

La volontà di Fugatti è quella di far tornare quanto prima al lavoro gli artigiani e quelle attività che sono alla base economica della provincia. Per questo sta chiedendo al governo Conte un’apertura in tal senso.

In queste ore c’è quindi molta attenzione sul mondo dell’artigianato e sui lavori che si svolgono all’aperto (cantieri agricoltura ecc ecc) che per la nostra regione sono fonti di reddito importante.

Naturalmente andrebbero prese delle misure di prevenzione decise come l’uso delle mascherine obbligatorie e le distanze sociali. In tal senso dal governo arrivano timide aperture, per questo il governatore ha preso in mano la situazione.

Nel pomeriggio dalla provincia arriverà anche la risposta sul possibile via libera all’apertura delle librerie e i negozi di giocattoli e abbigliamento per bambini. È probabile però che il Trentino scelga la vita intrapresa da Lombardia e Piemonte che hanno deciso di non recepire la misura dell’ultimo decreto Conte e quindi di tenere chiuso questi nezogi.

