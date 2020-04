NonTilasciamoSola: un video per le donne che combattono il Covid-19 e le violenza casalinghe

Un video per le donne in prima fila a combattere il Covid-19 e per le donne a casa: nella famiglia e in situazioni anche difficili.

L’iniziativa è stata titolata #NonTilasciamoSola ed è stata creata a favore del Centro antiviolenza Trento. Naturalmente può essere sostenuta in qualsiasi modo dai cittadini.

Il coro «Insieme Cantando di Pomarolo», diretto da Giovanna Gasperotti, è formato da 12 voci femminili, alcuni strumentisti e altri collaboratori che si dedicano alla parte musicale e tecnica.

«Cantiamo insieme da molti anni e i nostri concerti hanno sempre avuto il fine di promuovere attività di associazioni e realtà che si occupano del sociale. Stavamo preparando un paio di concerti per la ricorrenza dell’8 marzo, quando anche noi siamo stati colti di sorpresa dal lockdown. Siamo comunque sempre rimasti in contatto e abbiamo deciso, di ritrovarci in videoconferenza per registrare un brano e dedicarlo a tutte le donne: per gratitudine, alle donne in prima linea che combattono il covid-19 e poi a tutte coloro che rimangono a casa, al riparo, in famiglia»– Spiegano

La convivenza costretta dal #iorimangoacasa crea ancora più occasioni per rafforzare i legami all’interno delle famiglie, legami magari riscoperti, visto che le nostre vite frenetiche spesso ci costringono a fare tutto in fretta.

Talvolta però, dove i rapporti sono già difficili, ci può essere una sorta di amplificazione del disagio e dei litigi e, nei casi limite, si arriva alla violenza.

Assistiamo però ad un fenomeno di episodi di violenza sulle donne che si sono pressoché raddoppiati e spesso le vittime non sanno come muoversi, come uscire da determinate situazioni, a chi rivolgersi per farsi aiutare.

Il gruppo Insieme Cantando ha voluto realizzare questo video con la preziosa collaborazione di Andrea e Romina, proprio rivolgendo il pensiero a tutte quelle donne che subiscono violenze psicologiche e fisiche e con l’intento di sensibilizzare le persone, affinché queste donne non vengano lasciate sole e dimenticate per via dell’emergenza che tutti stiamo vivendo.

Una battaglia non può sacrificarne un’altra. Fare qualcosa di concreto vuol dire sostenere chi si occupa con passione e competenza di gestire queste gravi difficoltà. E’ possibile per chi lo desidera fare una donazione al Centro Antiviolenza di Trento e tendere una mano a chi soffre in silenzio e non ha voce.